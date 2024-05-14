أوبو تُعلن عن هاتفها الجديد

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أعلنت أوبو K12x، وهو أحدث هاتف ذكي للشركة في سلسلة K، ويأتي الجهاز خلفًا لهاتف K11x الصادر في العام الماضي.ويحتوي الجهاز شاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.ويأتي الهاتف مزودًا بماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة مع ذروة سطوع قدرها 1200 شمعة في المتر المربع، ونطاق ألوان DCI-P3 بمقدار 100 في المئة، وحماية DT-Star2.وزودت أوبو الهاتف بمجموعة الشرائح Snapdragon 695 الداعمة لشبكات الجيل الخامس مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 619. (البوابة العربية للأخبار التقنية)