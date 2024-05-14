أبل تستغل شعارها للتخلص من الحرارة في آيباد برو 2024

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استخدمت شركة أبل أسلوباً جديداً كلياً لتوفير مستوى تبريد أعلى مع أجهزة آيباد برو الجديدة، التي أطلقتها الأسبوع الماضي، وتضمن ذلك تغيير نظرتها إلى شعارها المتواجد على ظهر الأجهزة.حسب ما أعلنته الشركة، فإن إصدارات آيباد برو الجديدة تأتي بتصميم لشعار أبل مُصنع من النحاس، ما يساهم في التخلص من الحرارة الداخلية للمعالج M4، وكذلك حرارة المكونات الداخلية بشكل عام.كذلك دمجت الشركة في هيكل آيباد برو الجديد صفائح من الجرافيت، للمساعدة على التخلص من الحرارة الداخلية للجهاز، الناتجة عن تعامل المعالج لتحليل البيانات ومعالجتها، فضلاً عن عرض الرسوميات المعقدة على شاشة الأجهزة، إضافة إلى مستوى المهام المتطورة.وأوضحت أبل خلال مؤتمرها الأسبوع الماضي أن أجهزتها اللوحية الجديدة آيباد برو 2024 تأتي بنظام تبريد أفضل بنسبة 20% مقارنة بالجيل السابق.شعار أبل كان علامة مميزة منذ دخول الشركة لسوق الحواسيب والهواتف الذكية، وقد مر بمراحل مختلفة وخلالها حاولت الشركة إكسابه مظهراً متطوراً، فقد كان علامة مميزة على شاشات حواسيب ماك بوك لأنه كان يضيء، بمجرد تشغيلها، منذ إطلاق حاسوب PowerBook G3 في 1999.وفي 2015، طرحت الشركة أول حاسوب ماك بوك دون شعارها المضيء، بسبب مستوى نحافة الجهاز، والذي كان يُصنف حينها بأنه الأنحف في تاريخ الشركة بشاشته 12 بوصة.وحتى تتمكن أبل من تحقيق ذلك، كان عليها التخلي عن الجزء المضيء في ظهر الشاشة، لأن وجوده كان يتسبب في ارتفاع حرارة الشاشة نتيجة لتقارب مكونات الشعار المضيء من الشاشة، إلى جانب نفاذ الضوء الخارجي عبره إلى الشاشة عند استخدام الجهاز في أماكن خارجية، ما يؤدي لتراجع جودة العرض، ومن هنا جاء القرار بالتخلص من التفاحة المضيئة.يُذكر أن أجهزة آيباد الجديدة قد أثارت الجدل منذ إطلاقها الأسبوع الماضي، فقد قدمت مجموعة من المزايا التي تصل لأول مرة إلى عائلة الأجهزة اللوحية الرائدة، وكذلك إعلانها الصادم Crush، والذي اضطر الشركة للخروج والاعتذار عنه لمجتمع الفنانين، قائلة: "لقد أخفقنا هدفنا بهذا الإعلان".