تيك توك تختبر نتائج البحث المولدة بالذكاء الاصطناعي

تختبر تيك توك صفحة نتائج بحث جديدة تسمى Search Highlights تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويظهر مقتطف من نتائج الذكاء الاصطناعي في الجهة العلوية لبعض صفحات نتائج البحث، ويؤدي النقر فوق القسم إلى فتح صفحة جديدة تحتوي الاستجابة الكاملة.

وفي الاختبارات السريعة، تمكن المستخدمون من العثور على نتائج الذكاء الاصطناعي للاستفسارات بخصوص الوصفات أو موضوعات، مثل “أفضل أجهزة الحواسيب المحمولة لعام 2024”.

وتشير الصفحة التي تشرح النتائج إلى أن المادة مولدة باستخدام ChatGPT، وأن تيك توك تعرض المحتوى عندما تجده الخوارزمية ذا صلة ببحثك.

ويبدو أن الميزة لا تزال في مراحلها الأولى، إذ لا تحتوي كل الاستعلامات إجابات الذكاء الاصطناعي.

وتوجد أيضًا ميزة مشابهة تسمى Search Highlights غير مصنفة على أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وتظهر هذه الميزة أيضًا في الجهة العلوية لنتائج البحث، مع أنه ليس من الواضح من أين تأتي هذه المعلومات، مثل إذا كانت تلخص مقاطع فيديو أو مأخوذة من مكان آخر.

وأضافت منصة الفيديو مزايا إضافية إلى البحث داخل التطبيق. وبدأت تيك توك في الخريف الماضي باختبار إضافة نتائج بحث جوجل إلى صفحة النتائج داخل التطبيق.

وجربت تيك توك أيضًا إضافة روابط إلى ويكيبيديا و IMDb ومواقع الويب الأخرى مباشرةً في صفحة نتائج البحث الخاصة بالتطبيق.

وتحاول المنصة الاستفادة من بعض العادات التي طورها مستخدموها، وخاصة الشباب.

ويتعامل العديد من المستخدمين الأصغر سنًا مع تطبيق تيك توك بصفته محرك بحث، ويختارون البحث عن توصيات المطاعم أو المنتجات في التطبيق بدلًا من استخدام منصات، مثل بحث غوغل.

ومثل غوغل، يبدو أن تيك توك تميل الآن إلى نتائج الذكاء الاصطناعي من خلال تضمينها فوق محتوى المنشئ.

واستجابة للمخاوف المتزايدة بخصوص سوء الاستخدام المحتمل، كشفت المنصة عن سياسة جديدة تنطوي على التصنيف التلقائي للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.

وتخطط تيك توك لتحديد المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي من خلال استخدام علامة مائية رقمية تعرف باسم بيانات اعتماد المحتوى. (ait news)