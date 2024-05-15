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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تعلن عن ميزة الحماية من المكالمات الاحتيالية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-05-2024 | 12:00
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أعلنت غوغل أنها تعمل على ميزة جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي لحماية مستخدمي أندرويد من المكالمات الاحتيالية، وفقًا لما ذكرته الشركة خلال مؤتمر المطورين Google I/O 2024.

 وتهدف تلك الميزة إلى تقديم نوع جديد ومتطور من الحماية لمستخدمي أندرويد ضد المكالمات الاحتيالية بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Nano، الذي يُعد نسخة مصغرة من نماذج Gemini ويمكنه العمل في الأجهزة.

وتعمل تلك الميزة عن طريق تحليل المحادثات للكشف عن أي نمط احتيالي أو ضار، وترسل تلك الميزة تنبيهًا للمستخدم أثناء المكالمة حتى يتمكن من حماية نفسه في الوقت المناسب.

 وتعمل الميزة الجديدة على نحو كامل على الأجهزة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، لأن نموذج Gemini Nano سوف يراقب المكالمات ويحللها في أجهزة المستخدمين دون أي تدخل من غوغل وخوادمها للحفاظ على خصوصية المكالمات.

ولا توجد معلومات بشأن موعد تشغيل ميزة الكشف عن المكالمات الاحتيالية في نظام أندرويد، لكن غوغل تقول إن تلك الميزة ستطلب اشتراكًا لاستخدامها، وإنها ستشارك المزيد من المعلومات "في وقت لاحق من العام".

( ait news)
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