Vivo تُفاجئ المستخدمين بميزة جديدة

أعلنت شركة فيفو إصدارًا جديدًا من ساعتها الذكية Vivo Watch 3 بميزة التخطيط الكهربي للقلب ECG، بالإضافة إلى بطارية تدوم حتى 16 يومًا وغيرها من المزايا الأخرى.

وتضيف فيفو ميزة التخطيط الكهربي للقلب ECG لأول مرة في منتجاتها، إذ تتيح الساعة إجراء رسم كهربي للقلب خلال 30 ثانية، وتهدف في المقام الأول إلى اكتشاف اضطرابات ضربات القلب، وأشهرها الرجفان الأذيني.

وزودت الشركة ساعتها الجديدة بمستشعر لقياس معدل ضربات القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم على نحو مستمر على مدار الساعة، بالإضافة إلى مستشعر التسارع والجيروسكوب ومستشعر لتتبع النوم لقياس مدى جودته وعمقه، واكتشاف اضطرابات النوم التي تؤثر سلبًا في الصحة، وتدعم الساعة الذكية أيضًا أكثر من 100 وضع رياضي.

وتحتوي ساعة Vivo Watch 3 على شريحة الاتصال القريب المدى NFC للدفع دون تلامس، ووحدة GPS مدمجة للملاحة والاتجاهات، دون وجود هاتف ذكي ضمن نطاق تقنية بلوتوث.

وتضم الساعة الذكية شاشة أمولد دائرية قياسها 1.43 إنش مع واجهات مختلفة للساعة تزيد على 100 واجهة.

وتزعم فيفو أن بطارية الساعة الذكية يمكنها الصمود حتى 16 يومًا من الاستخدام العادي، وينخفض عمر البطارية إلى ثلاثة أيام عند تشغيل ميزة الشاشة الدائمة واستخدام الاتصال اللاسلكي بشبكات الهاتف المحمول 4G LTE.

وستطرح فيفو ساعة Vivo Watch 3 التي تدعم ميزة التخطيط الكهربي للقلب ECG في الصين بسعر يعادل 200 يورو تقريبًا، ولا معلومات متاحة بشأن إتاحتها في الأسواق العالمية، علمًا بأنها قد تكون خيارًا أقل ثمنًا مقارنة بساعة هواوي المماثلة Huawei Watch GT 3.

( ait news)