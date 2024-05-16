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تكنولوجيا وعلوم

ميزات جديدة تُسهّل إستخدام "آيفون" و"آيباد".. إليكم ما أعلنته "آبل"

Lebanon 24
16-05-2024 | 05:16
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بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بتسهيلات الاستخدام، أعلنت آبل عن مجموعة من مزايا تسهيلات الاستخدام الجديدة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد.

ومن المزايا الجديدة إمكانية التحكم في الأجهزة عبر حركة العين، وردود الفعل الاهتزازية المصاحبة للصوتيات، والاختصارات الصوتية، ومنع دوار الحركة أثناء استخدام الأجهزة في المركبات المتحركة، وغيرها.
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وستعمل ميزة تتبع العين في هواتف آيفون وأجهزة آيباد للسماح للمستخدمين بالتنقل بين واجهات النظام والتطبيقات باستخدام أعينهم فقط.

وتُفعل تلك الميزة من خلال تطبيق Eye Tracking المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إذ يستخدم الكاميرا الأمامية لإعداد الجهاز ومعايرته بسرعة، ثم تُخزن البيانات المستخدمة لإعداد تلك الميزة والتحكم فيها على نحو آمن في الجهاز، دون مشاركتها مع آبل، علمًا بأن تلك الميزة تعمل دون الحاجة إلى أجهزة أو ملحقات إضافية.

وأما ميزة Music Haptics، فهي ميزة تسمح لمستخدمي آيفون الصم أو ضعاف السمع بتجربة الموسيقى بطريقة جديدة ومبتكرة. وعند تفعيلها، يشغل محرك الاهتزازات في الجهاز اهتزازات مميزة تتناغم مع الموسيقى، مما يمنح المستخدمين تجربة محسنة تعزز فهمهم واستمتاعهم بالموسيقى. وتعمل تلك الميزة مع ملايين المقاطع الصوتية والموسيقية في خدمة آبل ميوزيك، وستتوفر كواجهة برمجة للمطورين الذين لديهم تطبيقات صوتية.

وستضيف آبل أيضًا ميزة الاختصارات الصوتية التي تتيح لمستخدمي آيفون وآيباد تعيين “كلمات مخصصة” يمكن للمساعد الصوتي سيري فهمها من أجل تشغيل الاختصارات، وإكمال المهام المعقدة.

وستوفر آبل ميزة "إشارات حركة السيارة Vehicle Motion Cues" بهدف منع دوار الحركة عند استخدام هواتف آيفون وأجهزة آيباد أثناء السفر في السيارات، وذلك من خلال نقط سوداء متحركة على جانبي الشاشة تحاكي حركة السيارات.

وستحدث آبل نظام CarPlay من أجل دعم التحكم الصوتي ومرشحات الألوان وتعرّف الصوت، وستسمح ميزة تعرّف الصوت في CarPlay للسائقين أو الركاب الصم أو ضعاف السمع بتشغيل التنبيهات لإخطارهم بأبواق السيارات وصفارات الإنذار الخارجية.

وفي نظام visionOS، ستضيف آبل ميزة النص المصاحب لتحويل المحادثات والكلام إلى نص مكتوب يظهر على الشاشة أمام المستخدم الذي يعاني ضعفًا في السمع.

ومن المقرر أن توفر آبل المزيد من مزايا تسهيلات الاستخدام مع أنظمة التشغيل الجديدة التي ستعلنها مطلع الشهر المقبل، وستطلقها للمستخدمين في وقت لاحق من العام الجاري. (العربية)
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