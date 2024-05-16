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تكنولوجيا وعلوم

حاسب لوحي جديد بمواصفات منافسة.. هذا ما يميّزه

Lebanon 24
16-05-2024 | 23:00
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كشفت شركة HMD المصنعة لهواتف "نوكيا" عن حاسبها اللوحي الجديد الذي سيكون منافسا قويا بين الحواسب التي تعمل بأنظمة أندرويد.

ويأتي حاسب HMD T21 بهيكل أبعاده (247.5/157.3/7.5) ملم، وزنه 467 غ، وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 10.36 بوصة، دقة عرضها (1200/2000) بيكسل، معدل سطوعها 225 شمعة/م تقريبا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.
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وجهّز بكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.
 
 
ودعمته HMD بمكبرات صوت عالية الأداء، وتقنيات GPS و GLONASS و GALILEO لتحديد المواقع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 8200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط.
 
ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Unisoc Tiger T612، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.



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