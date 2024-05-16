حاسب لوحي جديد بمواصفات منافسة.. هذا ما يميّزه

كشفت شركة HMD المصنعة لهواتف "نوكيا" عن حاسبها اللوحي الجديد الذي سيكون منافسا قويا بين الحواسب التي تعمل بأنظمة أندرويد.



ويأتي حاسب HMD T21 بهيكل أبعاده (247.5/157.3/7.5) ملم، وزنه 467 غ، وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 10.36 بوصة، دقة عرضها (1200/2000) بيكسل، معدل سطوعها 225 شمعة/م تقريبا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

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وجهّز بكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمته HMD بمكبرات صوت عالية الأداء، وتقنيات GPS و GLONASS و GALILEO لتحديد المواقع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 8200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Unisoc Tiger T612، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.







