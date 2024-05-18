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تكنولوجيا وعلوم
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
18-05-2024
|
01:00
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أعلنت شركة سوني عن هاتف Xperia 1 VI الجديد الذي حصل على تقنيات وقدرات تصوير ممتازة.
ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65/IP68، أبعاده (162/74/8.2) ملم، وزنه 192 غ، وبزجاج Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش.
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وشاشته جاءت LTPO OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا.
يعمل الهاتف بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المطور بتقنية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وكاميرته الخلفية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (48+12+12) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 12 ميغابيكسل وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.
ودعمته سوني بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي.(روسيا اليوم)
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