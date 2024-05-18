بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد

Advertisement

أعلنت Lenovo عن حاسب ThinkPad X1 Yoga بنسخته الجديدة والذي حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل الحواسب المحمولة.ويأتي الحاسب بهيكل متين مصنوع من الألومينيوم، وزنه 1.35 كلغ فقط، وسماكته 15.5 ملم.وزوّد بشاشة OLED تعمل باللمس، يمكن تدويرها بزاوية 360 درجة ليتحول الجهاز إلى حاسب لوحي كبير، وتوفر الشاشة دقة عرض 2,8K، وترددها 120 هيرتز، وسطوعها يعادل 400 شمعة/م تقريبا، كما يمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.ويضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب معالج Intel Core Ultra 7 155U، وذواكر وصول عشوائي بسعة 32 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 1 تيرابايت.ودعمته Lenovo بمنفذي Thunderbolt 4، ومنفذي USB-A، ومنفذ HDMI 2.1، وتقنيات Dolby Vision لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات، وزودته بتقنيات تسمح له بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي، فضلا عن بطارية عالية الأداء متوافقة مع معايير MIL-STD-810H.(روسيا اليوم)