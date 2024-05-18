"ريديت" تتفق مع OpenAI لاستخدام المحتوى في ChatGPT

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أبرمت شركة "ريديت" (Reddit Inc) شراكة مع OpenAI سيتم بموجبها استخدام محتواها في برمجة ChatGPT، ومنتجات أخرى، بينما تساعد أيضاً شركة وسائل التواصل الاجتماعي على إضافة ميزات ذكاء اصطناعي جديدة إلى منتدياتها.قفزت أسهم "ريديت"، التي تم طرحها للاكتتاب في مارس الماضي، بما يصل إلى 15% قبيل الإغلاق بعد الإعلان.وقالت الشركتان، الخميس، في بيان مشترك، إن الاتفاقية "ستُمكن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ OpenAI من فهم محتوى (ريديت) وعرضه بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الجارية". تسمح الصفقة لشركة OpenAI بعرض محتوى "ريديت" وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على بيانات شريكتها.ستقدم "ريديت" أيضاً لمستخدميها أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مبنية على النماذج التي أنشأتها OpenAI، والتي ستضع الإعلانات على موقع "شريكتها"، ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.لطالما كان محتوى "ريديت" مصدراً شائعاً لبيانات التدريب لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج OpenAI. في الأسبوع الماضي، أصدرت "ريديت" سياسات جديدة تحكم استخدام بياناتها، كجزء من محاولة لزيادة الإيرادات من خلال اتفاقيات الترخيص مع مطوري الذكاء الاصطناعي وشركات أخرى.