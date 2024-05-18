25
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"ريديت" تتفق مع OpenAI لاستخدام المحتوى في ChatGPT
Lebanon 24
18-05-2024
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبرمت شركة "ريديت" (Reddit Inc) شراكة مع OpenAI سيتم بموجبها استخدام محتواها في برمجة ChatGPT، ومنتجات أخرى، بينما تساعد أيضاً شركة وسائل التواصل الاجتماعي على إضافة ميزات ذكاء اصطناعي جديدة إلى منتدياتها.
Advertisement
قفزت أسهم "ريديت"، التي تم طرحها للاكتتاب في مارس الماضي، بما يصل إلى 15% قبيل الإغلاق بعد الإعلان.
وقالت الشركتان، الخميس، في بيان مشترك، إن الاتفاقية "ستُمكن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ OpenAI من فهم محتوى (ريديت) وعرضه بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الجارية". تسمح الصفقة لشركة OpenAI بعرض محتوى "ريديت" وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على بيانات شريكتها.
ستقدم "ريديت" أيضاً لمستخدميها أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مبنية على النماذج التي أنشأتها OpenAI، والتي ستضع الإعلانات على موقع "شريكتها"، ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.
لطالما كان محتوى "ريديت" مصدراً شائعاً لبيانات التدريب لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج OpenAI. في الأسبوع الماضي، أصدرت "ريديت" سياسات جديدة تحكم استخدام بياناتها، كجزء من محاولة لزيادة الإيرادات من خلال اتفاقيات الترخيص مع مطوري الذكاء الاصطناعي وشركات أخرى.
Advertisement
الأكثر قراءة
"حاج ضحك على عقول الناس".. فنان سوري شهير يفضح الشامي فما القصة؟
Lebanon 24
"حاج ضحك على عقول الناس".. فنان سوري شهير يفضح الشامي فما القصة؟
14:52 | 2024-05-17
17/05/2024 02:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه صورته وهويته.. من هو المُستهدف بـ"ضربة المصنع"؟
Lebanon 24
هذه صورته وهويته.. من هو المُستهدف بـ"ضربة المصنع"؟
12:04 | 2024-05-17
17/05/2024 12:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية بين لبنان وسوريا.. إستهداف سيارة وفيديوهات ترصد الحادثة!
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية بين لبنان وسوريا.. إستهداف سيارة وفيديوهات ترصد الحادثة!
11:20 | 2024-05-17
17/05/2024 11:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. هذا ما عُثر عليه مع أحد شهداء "غارة المصنع"
Lebanon 24
بالصورة.. هذا ما عُثر عليه مع أحد شهداء "غارة المصنع"
16:25 | 2024-05-17
17/05/2024 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"صوت إنفجار" في صيدا.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
"صوت إنفجار" في صيدا.. ماذا جرى؟
15:58 | 2024-05-17
17/05/2024 03:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
07:13 | 2024-05-18
بعد نجاة الأرض من العاصفة الشمسية القوية الأخيرة... تحذير خطير من العلماء!
04:00 | 2024-05-18
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
03:00 | 2024-05-18
فيسبوك وإنستغرام تخضعان لتحقيقات أوروبية.. لهذا السبب
01:00 | 2024-05-18
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
23:00 | 2024-05-17
المفوضية الأوروبية تهدّد مايكروسوفت بعقوبات.. ما السبب؟
15:22 | 2024-05-17
متفحّم تمامًا.. حطام يزن 40 كغ من صاروخ يسقط من الفضاء في مزرعة كندية!
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
18/05/2024 18:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
18/05/2024 18:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
18/05/2024 18:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24