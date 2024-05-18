بمواصفات مميزة... LG تعلن عن سماعات لاسلكية

كشفت LG عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة التي زودتها بمواصفات تجعلها منافسا قويا لسماعات سوني وآبل الصغيرة.

ومن أكثر ما يميز سماعات Tone Free T90S تبعا للخبراء في LG هو أن علبة الشحن الصغيرة المخصصة لها جهّزت بمصدر لتوليد الأشعة ما فوق البنفسجية القادرة على قتل 99.9 % من البكتيريا العالقة بالسماعة، كما جهزت بمنفذ 3.5 ملم ليتم إقران السماعات مع الأجهزة غير المجهزة بتقنيات البلوتوث.

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وصممت السماعات لتكون مريحة في الأذن، وصنعت من أجود المواد، كما حصلت على حماية من الماء والغبار وفق معيار IPX4.

ولتوفير تجربة استماع مميزة حصلت على ميزة إلغاء الضوضاء (ANC)، وجهّزت كل سماعة بمكبرات صوت عالية الأداء، كما دعمت بتقنيات Dolby Atmos وDolby Head Tracking.

وزوّدت كل سماعة بثلاث مايكروفونات لتوفير جودة صوت عالية أثناء إجراء المكالمات الصوتية، كما زوّدت ببطارية تكفيها لتعمل 9 ساعات تقريبا بالشحنة الكاملة، وحصلت على تقنيات Bluetooth 5.4 للاقتران بالهواتف والأجهزة الذكية. (RT)