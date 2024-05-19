لعبة تقدّم الملايين.. خبر يكشف تفاصيلها

تحولت لعبة "نوت كوين - ليست عملة"، التي تعتبر بسيطة جداً، وتعمل على الهواتف الذكية، إلى مصدر مهم لتمويل منصة "تلغرام".



وأعلن مؤسس منصة تلغرام، الملياردير بافيل دوروف، حصوله على قرابة 7 ملايين دولار تبرعات من هذه اللعبة، مؤكداً استثمارها مستقبلاً في تطوير المنصة، مع تسليط الضوء على أهمية هذه اللعبة في عالم العملات الرقمية.

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وتعتمد اللعبة على فكرة بسيطة جداً، حيث يتم جني العملات عبر مجرد الضغط على الشاشة، وتذهب تلك العملات إلى المحفظة الرقمية. ووفقاً للمعطيات التي تم ذكرها في بداية العام، بلغ عدد المستخدمين لهذه اللعبة قرابة 35 مليون مستخدم، مع أكثر من 6 ملايين مستخدم نشط في اليوم. وأعلن مؤسس منصة تلغرام، الملياردير بافيل دوروف، حصوله على قرابة 7 ملايين دولار تبرعات من هذه اللعبة، مؤكداً استثمارها مستقبلاً في تطوير المنصة، مع تسليط الضوء على أهمية هذه اللعبة في عالم العملات الرقمية.وتعتمد اللعبة على فكرة بسيطة جداً، حيث يتم جني العملات عبر مجرد الضغط على الشاشة، وتذهب تلك العملات إلى المحفظة الرقمية. ووفقاً للمعطيات التي تم ذكرها في بداية العام، بلغ عدد المستخدمين لهذه اللعبة قرابة 35 مليون مستخدم، مع أكثر من 6 ملايين مستخدم نشط في اليوم.

وأشار دوروف في منشور له، أمس الجمعة، إلى أن العملة الرقمية "نوت كوين" بدأ التعامل بها مؤخراً على منصات تبادل العملات الرقمية، حيث تحولت اللعبة من مجرد وسيلة للتسلية إلى أموال حقيقية، مشيراً إلى أن قيمة هذه العملة الرقمية باتت اليوم تناهز 700 مليون دولار.



وفي منشور عبر قناته في تلغرام، كشف دوروف أن مستخدمي اللعبة تبرعوا بما قيمته 6.8 ملايين دولار من عملة "نوت كوين" لمحفظته، كشكر على تطوير منصة تبادل الرسائل، مشيراً إلى أنه سوف يحتفظ بهذه العملات المشفرة، حتى ترتفع قيمتها إلى 680 مليون دولار.



وأضاف أنه حينها، سوف يستثمرها من أجل تطوير خوادم منصة تلغرام بشكل أفضل، وبالتالي دعا المستخدمين - بشكل غير مباشر - إلى الاستمرار في "الاستمتاع" بهذه اللعبة، وجني المزيد من المال للمستخدمين ولمنصة "تلغرام".