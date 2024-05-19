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تكنولوجيا وعلوم
اختبار يفضح الأمر.. إكتشاف "عيب خطير" في "آيباد برو" الجديد!
Lebanon 24
19-05-2024
|
05:00
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أطلقت شركة آبل بداية الشهر الجاري أنحف منتج لها على الإطلاق، مع جهاز آيباد برو الجديد، برشاقة غير مسبوقة، مع سُمك لا يتعدى 5.3 ملم، ولكن بقي السؤال الأبرز.. هل هذا الجهاز سهل الكسر؟.
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وفي الساعات الماضية، بدأت شركة آبل في بيع الجهاز في متاجرها حول العالم، وبرز مجدداً اسم اليوتيوبر الشهير "جيري ريغز إفريثينغ"، محاولاً الإجابة على السؤال، كاشفاً مفاجآت عديدة بخصوص جهاز آبل الجديد، ومن بينها مشكلة في التصميم قد تقضي على الـ آي باد الأقوى تماماً.
وفي ما يخص واجهة الجهاز، فليس هناك من شك بأن الشاشة قوية إلى درجة كبيرة، مع ظهور بعض الخدوش الخفيفة عند الضغط بقوة عليها، والتي يمكن التخلص منها إلى حد ما من خلال تنظيفها بقطعة قماش.
ومع تجربة الجهاز بمحاولة الضغط عليه من الأطراف في وضع أفقي باستخدام اليدين، انحنى الجهاز بشكل مخيف، لم ينكسر، لكن الشاشة انفصلت عن حواف الجهاز عند الطرف، ما قد يسمح بتسرب المياه أو الأوساخ إلى الداخل، ما يشير إلى الجهاز الجديد متين أكثر من الأجهزة السابقة.
ولكن المشكلة الأعظم برزت عندما تم الضغط على الجهاز بشكل عمودي باستخدام اليدين، فقد انكسرت الشاشة على الفور من خلال المكان الأكثر هشاشة، أي بالقرب من منفذ الـUSB-C، حيث انحنى الجهاز بشكل أكبر، حيث يكون الهيكل أقل صلابة عند فتحة المنفذ.
وعلى الرغم من ذلك، يقول المتابعون، ومنشئ المحتوى على يوتيوب، إنه من غير المرجح أن يتعرض جهاز آي باد برو الجديد لهذا النوع من الضغط أثناء الاستخدام العادي.
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