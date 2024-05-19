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تكنولوجيا وعلوم

"مايكروسوفت" تحدّث متطلبات الوصول لمتصفح Edge

Lebanon 24
19-05-2024 | 07:30
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سيفقد مستخدمو أجهزة الكمبيوتر ذات المعالجات القديمة إمكانية الوصول إلى الإصدارات الحديثة من متصفح Edge.

ذكرت الشركة في موقعها على الإنترنت أن القواعد الجديدة لن تؤثر إلا على عدد محدود من المستخدمين الذين يعملون مع الأجهزة القديمة، حيث يتطلب النظام بدءا من الإصدار الـ126، معالجا يدعم مجموعة تعليمات SSE3 أو الإصدارات الأحدث.
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وأوضحت أن مالكي أجهزة الكمبيوتر القديمة سيكون بمقدورهم استخدام الإصدارات السابقة من Edge، على الرغم من أن هذه الخطوة قد لا تكون آمنة.

ومع ذلك، لم يذكر المطورون سبب قرارهم بإدخال مثل هذه التغييرات. وعلاوة على ذلك، فإن المتصفحات الأخرى ليس لديها مثل هذه المتطلبات. (روسيا اليوم) 
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