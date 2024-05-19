خلاف وصل نقطة الانهيار.. مستقيل من ChatGPT يفضح أولويتها

قبيل قمة الذكاء الاصطناعي العالمية المقررة في سيول الأسبوع المقبل، حيث يناقش السياسيون والخبراء والمديرون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا الرقابة على التكنولوجيا، فجّر أحد كبار الموظفين السابقين في شركة أوبن إيه آي (Open AI) مفاجأة جديدة.

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فقد كشف جان لايكي الذي كان باحثاً رئيسياً في مجال السلامة في OpenAI، أن الشركة التي تقف وراء ChatGPT تعطي الأولوية "للمنتجات اللامعة" على السلامة.



وأكد الذي كان مسؤولاً عما يضمن التزام أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية بالقيم والأهداف الإنسانية، أن استقالته جاءت بعد أن وصل الخلاف حول الأهداف الرئيسية إلى "نقطة الانهيار".



كما قام لايكي بتفصيل أسباب رحيله في منشور له عبر منصة "إكس"، الجمعة الماضي، معتبراً أن ثقافة السلامة أصبحت ذات أولوية أقل في الشركة.



وكشف أنه على مدى السنوات الماضية، تراجعت ثقافة وعمليات السلامة إلى المنتجات اللامعة، مشددا على أنه كان يختلف مع قيادة OpenAI حول أولويات الشركة لبعض الوقت، لكن هذه المواجهة وصلت أخيرا إلى نقطة الانهيار، وفق قوله.



وقال: "إن OpenAI، التي طورت أيضًا مولد الصور Dall-E ومولد الفيديو Sora، يجب أن تستثمر المزيد من الموارد في قضايا مثل السلامة والتأثير الاجتماعي والسرية والأمن للجيل القادم من النماذج".

وتابع: "من الصعب جدًا حل هذه المشكلات بشكل صحيح، وأنا قلق من أننا لسنا على المسار الصحيح للوصول إلى هناك"، مردفًا: أن الأمر أصبح "أصعب فأصعب" بالنسبة لفريقه لإجراء أبحاثه.



كما قال: "إن بناء آلات أكثر ذكاءً من الإنسان هو مسعى خطير بطبيعته. تتحمل OpenAI مسؤولية هائلة نيابة عن البشرية جمعاء"، مشدداً على أن OpenAI "يجب أن تصبح شركة AGI للسلامة أولًا". (العربية)