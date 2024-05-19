23
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هواوي تطلق نظارة شمسية للمكالمات والموسيقى
Lebanon 24
19-05-2024
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة هواوي النظارة الشمسية Eyewear 2 الذكية الجديدة، التي يمكنها الاقتران بالهاتف الذكي، عبر تقنية Bluetooth 5.3 لإجراء المكالمات الهاتفية، أو الاستماع للموسيقى بفضل الميكروفونات والسماعة المدمجة، دون الحاجة إلى ارتداء سماعة رأس.
Advertisement
وأوضحت الشركة الصينية أن خاصية “Reverse Soundfield” تتيح عدم سماع الأشخاص الموجودين في النطاق القريب للموسيقى المشغلة بصوت عال، في حين تنصح هواوي بارتداء سماعة رأس عند إجراء المكالمات الهاتفية ذات المحتوى الحساس لحماية الخصوصية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة داخل "حزب الله" عن عماد مغنية!
Lebanon 24
مفاجأة داخل "حزب الله" عن عماد مغنية!
02:15 | 2024-05-19
19/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عائداته تفوق الخيال.. "كنزٌ قديمٌ مهملٌ" بإمكانه إنقاذ لبنان
Lebanon 24
عائداته تفوق الخيال.. "كنزٌ قديمٌ مهملٌ" بإمكانه إنقاذ لبنان
08:30 | 2024-05-19
19/05/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن العام وضع يده على "مؤسسات خطيرة" يُديرها نازحون سوريّون.. إليكم ما جرى اليوم
Lebanon 24
الأمن العام وضع يده على "مؤسسات خطيرة" يُديرها نازحون سوريّون.. إليكم ما جرى اليوم
06:43 | 2024-05-19
19/05/2024 06:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتبارًا من يوم غد ولمدة شهر.. هذا ما سيحصل في طرابلس
Lebanon 24
اعتبارًا من يوم غد ولمدة شهر.. هذا ما سيحصل في طرابلس
11:16 | 2024-05-19
19/05/2024 11:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض مروحيّة لحادث "خطير".. كان على متنها الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجيّة ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
تعرّض مروحيّة لحادث "خطير".. كان على متنها الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجيّة ماذا في التفاصيل؟
11:20 | 2024-05-19
19/05/2024 11:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:13 | 2024-05-19
منتجات تتسبب باستقالة موظف كبير في "أوبن إيه آي"!
14:00 | 2024-05-19
3 حيل توفر طاقة بطارية آيفون ليومين كاملين
10:43 | 2024-05-19
خلاف وصل نقطة الانهيار.. مستقيل من ChatGPT يفضح أولويتها
07:59 | 2024-05-19
تحقيق رقم قياسيّ في بيروت... ماذا جرى خلال 12 ساعة؟
07:30 | 2024-05-19
"مايكروسوفت" تحدّث متطلبات الوصول لمتصفح Edge
05:00 | 2024-05-19
اختبار يفضح الأمر.. إكتشاف "عيب خطير" في "آيباد برو" الجديد!
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
19/05/2024 23:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
19/05/2024 23:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
19/05/2024 23:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24