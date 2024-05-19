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تكنولوجيا وعلوم

هواوي تطلق نظارة شمسية للمكالمات والموسيقى

Lebanon 24
19-05-2024 | 12:00
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أطلقت شركة هواوي النظارة الشمسية Eyewear 2 الذكية الجديدة، التي يمكنها الاقتران بالهاتف الذكي، عبر تقنية Bluetooth 5.3 لإجراء المكالمات الهاتفية، أو الاستماع للموسيقى بفضل الميكروفونات والسماعة المدمجة، دون الحاجة إلى ارتداء سماعة رأس.
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وأوضحت الشركة الصينية أن خاصية “Reverse Soundfield” تتيح عدم سماع الأشخاص الموجودين في النطاق القريب للموسيقى المشغلة بصوت عال، في حين تنصح هواوي بارتداء سماعة رأس عند إجراء المكالمات الهاتفية ذات المحتوى الحساس لحماية الخصوصية.
 
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