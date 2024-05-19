3 حيل توفر طاقة بطارية آيفون ليومين كاملين





ويحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، ذكر خبير في الهواتف عبر منصة ريديت أنه يمتلك هاتف "آيفون 14 برو ماكس"، وتابع معاناة الكثيرين من طاقة بطاريات هواتفهم، إضافة إلى اتهام خبراء الإنترنت لشركة آبل بأن ملاحظاتها حول توفير الطاقة لا تعمل.

Advertisement واعتبر الخبير، الذي لم يكشف عن اسمه، أنه استطاع توفير طاقة بطاريته من خلال "الوضع المظلم"، "وضع الطاقة المنخفضة قيد التشغيل طوال الوقت" و"تقليل النقطة البيضاء"، وأكد أنها بالفعل تحدث فرقاً كثيراً.





الوضع المظلم

يجعل الوضع الداكن جميع صفحات آيفون، التي تظهر عادةً باللون الأبيض أو الرمادي الفاتح، تظهر باللون الأسود بدلاً من ذلك.

وتؤكد شركة آبل أن هذه التقنية "مثالية للبيئات منخفضة الإضاءة"، خاصة إذا كان المتصفح يحاول الاسترخاء ليلاً، كما تقلل بشكل كبير من استهلاك طاقة الهاتف. يشكل عمر بطارية الهاتف المحمول واحداً من أكثر الهواجس التي يعاني منها المستخدمون، لكن خبيراً بعالم الهواتف كشف عن 3 حيل، وصفها بالسحرية والجبارة، توفر طاقة بطارية هاتف آيفون ليومين متواليين.ويحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، ذكر خبير في الهواتف عبر منصة ريديت أنه يمتلك هاتف "آيفون 14 برو ماكس"، وتابع معاناة الكثيرين من طاقة بطاريات هواتفهم، إضافة إلى اتهام خبراء الإنترنت لشركة آبل بأن ملاحظاتها حول توفير الطاقة لا تعمل.واعتبر الخبير، الذي لم يكشف عن اسمه، أنه استطاع توفير طاقة بطاريته من خلال "الوضع المظلم"، "وضع الطاقة المنخفضة قيد التشغيل طوال الوقت" و"تقليل النقطة البيضاء"، وأكد أنها بالفعل تحدث فرقاً كثيراً.يجعل الوضع الداكن جميع صفحات آيفون، التي تظهر عادةً باللون الأبيض أو الرمادي الفاتح، تظهر باللون الأسود بدلاً من ذلك.وتؤكد شركة آبل أن هذه التقنية "مثالية للبيئات منخفضة الإضاءة"، خاصة إذا كان المتصفح يحاول الاسترخاء ليلاً، كما تقلل بشكل كبير من استهلاك طاقة الهاتف.

وضع الطاقة المنخفضة

تُعد هذه التقنية التي تطلب من حاملي آيفون تشغيلها تلقائياً تشغيله، بمجرد وصول بطارية الجهاز إلى 20%، طريقة رائعة أخرى لجعل الهاتف يدوم لفترة أطول. ويمكن أيضاً تخصيص وضع الطاقة المنخفضة، ليتم تشغيله تلقائياً عند نسبة بطارية أعلى.

نقطة بيضاء

يؤدي تقليل "النقطة البيضاء" إلى تعتيم ضوء شاشة هاتف "آيفون" بشكل أساسي، ويمكن تخفيضه إلى مستوى 30%، كلما أراد المستخدم حفظ البطارية، كلما وضع شريط التمرير أعلى.