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تكنولوجيا وعلوم

لشراء هاتف مستعمل.. هذه نصائح ستسهل عليك الأمر

Lebanon 24
20-05-2024 | 04:14
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أصبح شراء الهواتف المستعمل خيارًا مرغوبًا للأشخاص الذين يبحثون عن بدائل بأسعار معقولة للهواتف الذكية الجديدة، في الوقت الذي تتطور فيه صناعة الهواتف الذكية بسرعة كل يوم، ولكن من المهم أن تأخذ في عين الاعتبار العديد من المتغيرات المهمة قبل أن تقرر شراء هاتف مستعمل لأنها يمكن أن تؤثر على مدى رضاك عن الجهاز بشكل عام.
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ويعد كل عامل، بدءًا من فحص حالة الهاتف وحتى تقييم أدائه وتوافقه، أمرًا بالغ الأهمية في تحديد ما إذا كان الهاتف المستخدم هو الخيار الأفضل بالنسبة لك.

وستساعدك النصائح التالية على التفكير قبل شراء هاتف مستعمل، مما يسمح لك بإجراء اختيار مستنير، واكتشاف جهاز يمكن الاعتماد عليه يلبي احتياجاتك وتوقعاتك.

فأولا عليك تقييم الحالة المادية للهاتف الذكي، افحصه بحثًا عن الخدوش أو مؤشرات التآكل الأخرى. وابحث عن أي شقوق في الشاشة، وتأكد من أن جميع المنافذ والأزرار تعمل بشكل صحيح. علاوة على ذلك، خذ في الاعتبار تاريخ إصدار الهاتف وعمره.

وللحصول على تجربة مستخدم سلسة، يعد عمر البطارية أمرًا ضروريًا. اسأل عن حالة البطارية، واحصل على معلومات حول سعتها، ومعدل استهلاكها مع مرور الوقت.

زتحقق لمعرفة ما إذا كان الهاتف يمكنه تشغيل أحدث ترقيات برامج الشركة المصنعة. وتذكر أن أمان الأجهزة القديمة ووظائفها قد يتأثر إذا لم تتلقَ ترقيات.

وأيضا، ابحث عن القيمة السوقية لطراز الهاتف، وللتأكد من حصولك على صفقة جيدة، قارن الأسعار المقدمة من البائعين الآخرين.

وتذكر أن تشتري من البائعين الجديرين بالثقة الذين تلقوا تعليقات أو تقييمات جيدة. تجنب إجراء المعاملات مع أشخاص غير مألوفين أو مواقع ويب مشكوك فيها.

وشغّل التطبيقات، وتصفح الإنترنت، وتحقق من جودة كاميرا الهاتف لمعرفة كيفية أدائها، وابحث عن الصعوبات المتعلقة بالتأخر أو التجميد. تحقق أيضًا من سعة تخزين الهاتف لمعرفة ما إذا كان يمكنه استيعاب جميع الصور، ومقاطع الفيديو، والتطبيقات التي تحتاج إلى تخزينها.

وعليك التأكد من أن الهاتف متوافق مع مزود الشبكة الخاص بك أو أنه غير مقفل.

بالإضافة إلى ذلك، تأكد من عدم سرقة الهاتف أو إدراجه في القائمة السوداء، وتأكد من رقم IMEI الخاص به.

ويساعد اتخاذ هذا الاحتياط على تجنب شراء هاتف عليه ديون مستحقة أو صعوبات قانونية أو مسروق. (erm news)
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