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صحة

إكتشاف فيروسات "عملاقة" عمرها 1.5 مليار سنة.. هل تُشكّل خطراً على البشر؟

Lebanon 24
20-05-2024 | 09:30
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عثر فريق من العلماء على فيروسات عملاقة يعود تاريخها إلى 1.5 مليار سنة في ينابيع الطاقة الحرارية الأرضية في يلوستون، في الولايات المتحدة.

وتحتوي هذه الفيروسات على جينومات كبيرة للغاية مقارنة بالفيروسات العادية، ولا تشكل أي خطر على البشر، ولكنها قد تكشف الظروف التي تشكلت فيها الحياة على الأرض.
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ووجد علماء جامعة Rutgers أن الفيروسات تزدهر في البكتيريا، بينما ينتمي البعض الآخر إلى العتائق، حيث تتطلب بيئات قاسية للتكاثر. (روسيا اليوم)

صحة

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