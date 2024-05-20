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تكنولوجيا وعلوم

نموذج مميز من هواتف "iPhone 17".. هذا ما كشفته التسريبات

Lebanon 24
20-05-2024 | 14:41
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كشفت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن "آبل" تعمل على تطوير هاتف "آيفون" بمواصفات خاصة، سيظهر مع باقي نماذج iPhone 17 العام المقبل.

وبحسب أحدث التسريبات فإن الهاتف المذكور سيحصل على هيكل رقيق مقارنة بهياكل هواتف "آيفون" الحالية، كما سيحصل على شاشة OLED  قد يتراوح مقاسها ما بين 6.12 و6.69 بوصة.
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أيضاً، سيحصل الهاتف المذكور على هيكل متين مصنوع من الألومينيوم، وعلى ميزة Face ID للتعرف على الوجوه، كما سيتغير فيه مكان الكاميرا الخلفية لتوضع في منتصف الواجهة الخلفية.

 
ومن المتوقع أن يجهّز الهاتف بمعالج A19 الذي تطوره آبل لهواتف iPhone التي ستطرحها العام المقبل.


وتشير بعض المواقع إلى أن الهاتف الجديد الذي يحمل رمز D23، قد يكون خلفا لهواتف iPhone Plus التي لم تحقق الرواج الذي كانت تأمل آبل أن تلاقيه خلال العامين الأخيرين، كما أن الهاتف الجديد سيحصل على العديد من التقنيات المبتكرة التي تعمل آبل على تطويرها.

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