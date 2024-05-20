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تكنولوجيا وعلوم
نظارة شمسية ذكية جديدة من "هواوي".. بم تتميّز؟
Lebanon 24
20-05-2024
|
23:00
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أطلقت شركة "هواوي"، النظارة الشمسية Eyewear 2 الذكية الجديدة، التي يمكنها الاقتران بالهاتف الذكي، عبر تقنية Bluetooth 5.3 لإجراء المكالمات الهاتفية، أو الاستماع للموسيقى بفضل الميكروفونات والسماعة المدمجة، من دون الحاجة إلى ارتداء سماعة رأس.
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وتتيح خاصية “Reverse Soundfield” عدم سماع الأشخاص الموجودين في النطاق القريب للموسيقى المشغلة بصوت عال، في حين تنصح هواوي بارتداء سماعة رأس عند إجراء المكالمات الهاتفية ذات المحتوى الحساس لحماية الخصوصية.
وتشتمل أذرع النظارة الذكية على أسطح حساسة للمس من أجل التحكم في الهاتف الذكي المقترن، على سبيل المثال التحكم في شدة الصوت أو تشغيل الموسيقى.
كما تم تجهيز النظارة الشمسية Eyewear 2 الذكية الجديدة بمستشعر لوضعية الجسم، والذي يحذر المستخدم إذا اتخذ جسمه وضعية غير صحية.
وتكفي شحنة البطارية لسماع الموسيقى لمدة 11 ساعة أو لإجراء المكالمات الهاتفية لمدة 9 ساعات. ويتم الشحن بواسطة كابل شحن يتم تركيبه مغناطيسياً على ذراع النظارة.
وتشتمل النظارة الشمسية Eyewear 2 الذكية الجديدة على عدسات معتمة مزودة بفلتر للأشعة فوق البنفسجية.
المصدر: AE 24
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