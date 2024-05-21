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تكنولوجيا وعلوم

"ديل" تكشف عن منتجات تدعم الذكاء الاصطناعي وخادم جديد

Lebanon 24
21-05-2024 | 02:00
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كشفت شركة ديل تكنولوجيز النقاب عن مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التي تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي ومزودة بمعالجات كوالكوم، فضلا عن خادم جديد يدعم أحدث رقائق من شركة إنفيديا، ستكون متاحة بدءا من النصف الثاني من عام 2024.
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وأعلنت ديل ذلك خلال فعالية في لاس فيغاس، الاثنين، بهدف الحفاظ على الزخم في السوق المربحة لخوادم الذكاء الاصطناعي والاستعداد للتعافي المتوقع في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية هذا العام بعد تراجع الطلبيات في أعقاب الجائحة.


ستكون أجهزة الكمبيوتر التي تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي مزودة بمعالجات كوالكوم من رقائق سلسلة "سناب دراغون إكس"، التي تتميز بوحدات معالجة عصبية مخصصة لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة.


وأطلقت ديل أمس أيضا منتجها الأحدث من سلسلة الخوادم المتوافقة مع رقائق "بلاكويل" من إنفيديا. ويقدم الخادم الجديد تقنية التبريد السائل وليس التبريد الهوائي الذي يميل إلى استهلاك المزيد من الطاقة.

وقال آرثر لويس، رئيس مجموعة حلول البنية التحتية بالشركة في مقابلة مع رويترز، إن خوادم ديل المعتمدة على رقائق إنفيديا هي أسرع منتج في تاريخها.
وتقول شركة إنترناشيونال داتا كوربوريشن للإبحاث إن من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على خوادم الذكاء الاصطناعي 33 مليار دولار خلال العام الحالي.

وأمس أيضا، أطلقت مايكروسوفت فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر الشخصي المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي تسارع فيه إلى دمج تلك التكنولوجيا الناشئة في منتجات عبر أعمالها والتنافس مع شركتي أبل وألفابت.

وعرضت مايكروسوفت ميزة تسمى "ريكول"، والتي ستساعد المستخدمين في العثور على الملفات والبيانات الأخرى التي شاهدوها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، حتى لو كانت علامة تبويب مفتوحة في متصفح للإنترنت.

وكشفت الشركة أيضا أن مساعدها الصوتي "كوبايلوت" يعمل مدربا افتراضيا في الوقت الفعلي لمستخدم يمارس لعبة الفيديو "ماينكرافت".
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