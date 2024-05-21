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تكنولوجيا وعلوم
يعمل على نواة الذرة.. "سوني" تتوصل لاختراع روبوت خارق للعمليات الجراحية (فيديو)
Lebanon 24
21-05-2024
|
05:30
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في ثورة علمية تكنولوجية جديدة، كشفت شركة سوني النقاب عن أداة جراحة مجهرية جديدة قادرة على خياطة نواة الذرة بدقة متناهية، حيث عرضت سوني R&D فيديو توضيحي يُظهر مقصا جراحيا صغيرا يقطع نواة صغيرة وخيطها بدقة، بإشراف جراح بشري يوجه حركات الروبوت باستخدام وحدات تحكم، لتحقيق "حركات سلسة وخالية من الاهتزازات".
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وقالت الشركة: "تم تصميم الأداة لاستخدامها في مختلف المرافق والسيناريوهات الجراحية، مع جعل وحدة التحكم والروبوت مدمجين قدر الإمكان".
وشهد النموذج الأولي أول اختبار عام له في المؤتمر الدولي لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) حول الروبوتات والأتمتة في يوكوهاما.
ونفّذ جراحو جامعة آيتشي الطبية اختبارات ناجحة للروبوت، كما أجرت سوني "عملية الذرة" العامة الأكثر جرأة لحدث IEEE في شهر أيار.
وقالت شركة سوني إنها تأمل باستخدام الأداة في مجموعة من العمليات الجراحية الصعبة، في المستشفيات ومواقع الكوارث. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تكنولوجيا وعلوم
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