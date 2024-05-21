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تكنولوجيا وعلوم

ساعة هواوي الجديدة الشاملة والفريدة.. إليكم ما ستقدمه

Lebanon 24
21-05-2024 | 08:17
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تُعدّ Huawei Watch Fit 3 أحدث ساعة ذكية تطلقها شركة هواوي، وتندرج ضمن الفئة المتوسطة، وقد حصلت هذه الساعة على مجموعة من التحديثات فيما يتعلق بالتصميم والمواصفات والمزايا.

تمتاز ساعة هواوي بتصميم أنيق، وتضم شاشة AMOLED عالية السطوع، وتدعم مجموعة كبيرة من مزايا تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية. كما تمتاز بالعمر الطويل للبطارية، وتُباع بسعر منخفض يقل عن 200 دولار.
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تُعدّ هذه الساعة خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن ساعة ذكية تساعدهم في تتبع أهدافهم المتعلقة باللياقة البدنية، وتتبع المؤشرات الصحية.

التصميم:
تأتي Watch Fit 3 في صندوق أبيض مع حزام مصنوع من السيليكون وكابل شحن من نوع USB-A، وتمتاز هذه الساعة بتصميم أنيق، وهي خفيفة الوزن ومريحة للارتداء، ويبلغ وزنها 26 غرامًا دون حزام.

تتوفر هذه الساعة بخمسة ألوان هي: الرمادي والأبيض والأخضر والوردي والأسود، وتمتاز بأنها مقاومة للماء وفقًا لمعيار 5ATM.

الشاشة:
تضم ساعة هواوي Watch Fit 3 شاشة من نوع AMOLED بمقاس قدره 1.82 بوصة وتمتاز بدقة قدرها 480 × 408 بكسلًا، وبسطوع مرتفع يصل إلى 1500 شمعة في المتر المربع يسمح لك بقراءة كل ما يظهر في الشاشة حتى تحت ضوء الشمس المباشر. 

الأداء والمزايا الأساسية:
تعمل ساعة هواوي Watch Fit 3 بنظام التشغيل الخاص بشركة هواوي 4.2 Harmony OS، ويمكنها الاتصال بهواتف أندرويد وآيفون عبر تطبيق Huawei Health.

وتمتاز هذه الساعة بواجهة سهلة الاستخدام.

وفي ما يتعلق بالمزايا الأساسية، تأتي ساعة هواوي Watch Fit 3 الجديدة مع مجموعة واسعة من المزايا المُحسنة لتتبع النوم ومراقبة معدل ضربات القلب وتتبع اللياقة البدنية.

فتقنية TruSleep تساعد في الحصول على معلومات مفصلة عن النوم، مثل: درجة النوم، والمؤشرات الحيوية في أثناء النوم مثل: معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم ومعدل التنفس. وقد حصلت هذه التقنية على ترقية مقارنةً بالإصدار السابق الموجود في جميع ساعات هواوي الأخرى.

وأما TruSport فهي لتتبع اللياقة البدنية، وفي ساعة Watch Fit 3 الجديدة، تقدم هذه التقنية أربعة أوضاع جديدة، تشمل: كرة القدم وكرة السلة والبادل (padel) والرياضات الإلكترونية (e-sports)، بالإضافة إلى أكثر من 100 وضع رياضي تشمل الرياضات الداخلية والخارجية. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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