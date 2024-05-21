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تكنولوجيا وعلوم

جيل الذكاء الإصطناعي.. "مايكروسوفت" تبسط السّيطرة بأجهزة جديدة

Lebanon 24
21-05-2024 | 10:10
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أطلقت شركة مايكروسوفت إصدارات جديدة من أجهزة الحواسيب الشخصية المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تسارع فيه إلى دمج تلك التكنولوجيا الناشئة في خدماتها وأجهزتها الحاسوبية الذكية، والتنافس مع أبل، وجوجل التابعة لشركة ألفابت.
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وفي مؤتمر بمقر الشركة في ريدموند بواشنطن، الاثنين، قدم الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا ما أسمته مايكروسوفت أجهزة الكمبيوتر الشخصي "كوبايلوت+" Copilot Plus PCs، قائلاً إنها "جيل جديد من الحواسيب الشخصية المعتمدة في أدائها على الذكاء الاصطناعي، وستقدمها بالتعاون مع مجموعة من مصنعي الحواسيب، ومنهم آسوس، وآيسر، وسامسونج، ولينوفو، وديل، وسامسونج، وإتش بي".

وأطلقت مايكروسوفت الأجهزة الجديدة مع تداول أسهمها بالقرب من مستويات قياسية، بعد ارتفاع وول ستريت مدفوعة بتوقعات بأن الذكاء الاصطناعي سيعزز أرباح الشركة، ومنافساتها من شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويمكن لهذه الأجهزة التعامل مع المزيد من مهام الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى مراكز البيانات السحابية، وسيبدأ سعرها من 1000 دولار تقريباً، وشحنها في 18 حزيران.

وتعتمد أجهزة Copilot+ PC بشكل رئيسي على مجموعة من المعالجات المتطورة من تصنيع شركات كوالكوم، وإنتل، وAMD، والمدعومة بوحدات معالجة عصبية متطورة NPU، بإمكانها إنجاز التريليونات من المهام الحاسوبية في الثانية الواحدة.

والبداية ستكون مع عائلة معالجات كوالكوم الجديدة للحواسيب الشخصية، وهي معالجات Snapdragon X Elite، وSnapdragon X Plus، والتي كشفت عنها كوالكوم في تشين الاول الماضي.

ويقدم معالج Snapdragon X Elite، أداءً رائداً مدعوماً بما يصل إلى 12 نواة، وتصل تردداتها إلى 3.8 جيجاهيرتز، ويقدم قوة حاسوبية أعلى بمعدل الضعف مقارنة بمعالجات المنافسين، وذلك اعتماداً على إصدارات متطورة من أنوية معالج البيانات من نوع Oryon.

أما على مستوى التعامل مع الرسوميات، فإن الجيل الجديد من وحدة "أدرينو" لمعالجة الجرافيكس، فستقدم أداءً أفضل مرتين من المعالجات بمعمارية بناء x86، إضافة إلى أن وحدتها للمعالجة العصبية Hexagon NPU تتيح لها إتمام المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة، وسرعة أعلى بمعدل 4.5 مرة مقارنة بالمنافسين. (الشرق)
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