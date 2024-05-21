فيفو تطلق هاتفها الجديد

كشفت فيفو عن هاتف ذكي جديد من سلسلة Y الشهيرة، إذ وصل Y200 Pro بعد أسابيع من الإعلانات التشويقية والتسريبات.

ويتميز الهاتف الحديث الداعم لشبكات الجيل الخامس من العلامة التجارية الصينية بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد من نوع AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 1300 شمعة في المتر المربع مع تغطية مجموعة الألوان NSTC بمقدار 105 في المئة.

وزودت فيفو الجهاز بمعالج Snapdragon 695 مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 619.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x قدرها 8 جيغابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 128 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويمكن للمستخدمين توسيع ذاكرة الوصول العشوائي عبر خيار ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بقوة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة قدرها 44 واط، ويمكنه شحن البطارية إلى 50 في المئة خلال 28 دقيقة، ويأتي مع شاحن في العلبة.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويأتي الجهاز بأبعاد قدرها 164.42 ملم × 74.92 ملم × 7.49 ملم، وتشمل المزايا البارزة الأخرى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة ومقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP54.

ويتميز الجهاز بتصميم زجاجي من نوع Silk Style في الجهة الخلفية مانع لبصمات الأصابع، ويأتي هاتف فيفو الجديد بسعر قدره 300 دولار.

وقالت فيفو: “من المعروف أن سلسلة Y تقدم تصميمات ممتازة وأداء كاميرا بسعر مناسب. نريد أن نزود مستخدمينا الشباب المهتمين بالتكنولوجيا بهاتف ذكي يتناسب مع أسلوبهم ويزودهم بالتقنيات الحديثة مع هاتف Y200 Pro”.

وأضافت: “بفضل الشاشة المنحنية الثلاثية الأبعاد، والتصميم الجذاب والمتطور، وأداء الكاميرا المحسن، نعتقد أن Y200 Pro يلبي الاحتياجات الأساسية لمستخدمينا ويبرز في هذا القطاع”. (ait news)