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تكنولوجيا وعلوم

إكس تطور زرًا للتحقق من الحقائق بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
21-05-2024 | 15:00
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تطور إكس طريقة جديدة لاستخدام روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok، مع زر Grok Analysis للتحقق من صحة أي منشور في التطبيق.

 ومع استمرار إيلون ماسك بإعادة توجيه شركاته نحو الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإن روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok يحظى بتركيز إضافي.

 وحصل Grok على موضع بارز في منتصف شريط الوظائف السفلي في تطبيق إكس، وتعمل المنصة على عرض جديد لمنشوراتها عند توسيعها، ويتضمن العرض الجديد أزرار Grok Analysis و Related Posts في الجزء السفلي من واجهة المستخدم.

 ويقول ماسك إن خيار Grok Analysis يوفر إمكانية التحقق من صحة أي منشور بالذكاء الاصطناعي، مع أنه ليس جاهزًا تمامًا حتى الآن.

 وقد يكون ذلك بسبب أن Grok نفسه يبدو أنه يواجه صعوبة في التمييز بين الحقيقة والواقع حتى الآن، استنادًا إلى أبرز الاتجاهات الناشئة في Grok التي أساءت تفسير منشورات إكس بخصوص الأحداث، مثل تقرير Grok الذي ذكر أن الشمس كانت تتصرف بطريقة غير عادية مما أثار الارتباك فيما يتعلق بظاهرة كسوف الشمس.

 واستندت التقارير المختلفة الكاذبة إلى سوء تفسير Grok للسخرية أو الرسائل الأخرى من منشورات إكس في الوقت الفعلي، وقد يكون من الصعب على إكس التخلص من التقارير الكاذبة مثل هذه، بناءً على كيفية عمل النظام.

 ويبدو أن السخرية تعد خطرًا دائمًا داخل منشورات إكس، كما يمكن للحسابات الروبوتية تحريف التقارير من خلال النشر الجماعي بخصوص موضوعات معينة من أجل جعل هذه المعلومات رائجة في التطبيق.

 وتتطلع إكس إلى زيادة السخرية من خلال وضع المرح Fun Mode القادم إلى روبوت Grok المصمم لتقديم لقطات فكاهية.

 ومن الصعب تخيل أن تضخيم هذه الأنواع من التقارير في جميع أنحاء التطبيق قد يساعد Grok في محاولة التحقق من الحقيقة الفعلية. (ait news)

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