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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تعلن عن حواسب Surface Pro الجديدة.. هذه مميزاتها

Lebanon 24
22-05-2024 | 02:20
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أعلنت مايكروسوفت عن جيلها الجديد من حواسب Surface Pro التي صممت لتكون أجهزة محمولة عملية وعالية الأداء.

وحصلت الحواسب الجديدة على نوعين من الشاشات OLED أو IPS، بمعدلات سطوع 900 و600 شمعة/م تقريبا، وأتت هذه الشاشات بمقاس 13 بوصة، وتردد يعادل 120 هيرتز، كما حميت بزجاح Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.
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وزوّدت هذه الأجهزة بلوحات مفاتيح Flex Keyboard، إذ يمكن فصل لوحة المفاتيح عن الحاسب لتكون مقترنة به لاسلكيا، ليتحول الجهاز إلى حاسب لوحي عند الحاجة، كما غطيت لوحات المفاتيح بطبقات من ألياف الكربون المتينة والخفيفة الوزن.

 وتعمل هذه الحواسب بنوعين من المعالجات هما Snapdragon X Plus وX Elite، كما يمكنها الاتصال بشبكات 5G، وحصلت على كاميرات بدقة 10 ميغابيكسل.

والنموذج المجهز بمعالج Snapdragon X Plus زوّد بذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 256 غيغابايت، أما النموذج المجهّز بمعالج X Elit فقد حصل على ذواكر وصول عشوائي 32 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 1 تيرابايت. (روسيا اليوم)
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