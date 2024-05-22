Advertisement

منوعات

بالفيديو... إلتقاط صور لـ"شيطان البحر الأسود" لأوّل مرّة!

Lebanon 24
22-05-2024 | 05:10
A-
A+
Doc-P-1202704-638519768316232775.png
Doc-P-1202704-638519768316232775.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقط روبوت يستكشف أعماق البحار أول مقطع فيديو على الإطلاق لسمكة "أبو الشص" ذات المظهر المخيف، وهو مخلوق يبدو خطيرًا جدًا ويطلق عليه أحيانًا "شيطان البحر الأسود".
وكان باحثون من معهد أبحاث خليج مونتيري للأحياء المائية يستخدمون مركبة تعمل عن بعد لاستكشاف خندق "مونتيري كانيون" في المحيط، وهو وادٍ شديد الانحدار في قاع البحر في كاليفورنيا يمتد نحو 153 كيلومترًا داخل المحيط الهادئ.
Advertisement
 
ووجدت الغواصة الآلية سمكة أبو الشص على عمق 600 متر تحت سطح الماء.
 
واستخدم الباحثون المركبة لالتقاط صور ومقاطع فيديو لسمكة أبو الشص، ثم التقطوا السمكة التي تعيش في أعماق البحر وأعادوها إلى معهد أبحاث خليج مونتيري للأحياء المائية لإجراء دراسة عن كثب. (سبوتنيك)
 
 

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2024-05-22
02:20 | 2024-05-22
23:00 | 2024-05-21
15:00 | 2024-05-21
14:35 | 2024-05-21
12:00 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24