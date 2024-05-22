التقط روبوت يستكشف أعماق البحار أول مقطع فيديو على الإطلاق لسمكة "أبو الشص" ذات المظهر المخيف، وهو مخلوق يبدو خطيرًا جدًا ويطلق عليه أحيانًا "شيطان البحر الأسود".

وكان باحثون من معهد أبحاث خليج مونتيري للأحياء المائية يستخدمون مركبة تعمل عن بعد لاستكشاف خندق "مونتيري كانيون" في المحيط، وهو وادٍ شديد الانحدار في قاع البحر في كاليفورنيا يمتد نحو 153 كيلومترًا داخل المحيط الهادئ.

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ووجدت الغواصة الآلية سمكة أبو الشص على عمق 600 متر تحت سطح الماء.

واستخدم الباحثون المركبة لالتقاط صور ومقاطع فيديو لسمكة أبو الشص، ثم التقطوا السمكة التي تعيش في أعماق البحر وأعادوها إلى معهد أبحاث خليج مونتيري للأحياء المائية لإجراء دراسة عن كثب. (سبوتنيك)