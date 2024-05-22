جديد "مايكروسوفت".. ميزة مهمة جداً لمقاطع الفيديو!

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وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تجاوز حاجز اللغة والاستمتاع بالمحتوى المتاح بلغات غير لغتهم الأصلية.وستعمل هذه الميزة عبر مواقع متعددة لتقديم الدبلجة الصوتية أو الترجمة النصية في الوقت الفعلي.وستكون الدبلجة والترجمة النصية الفورية متاحة على منصات مشاركة الفيديو المختلفة، ومنها يوتيوب، ومنصة البرامج التدريبية كورسيرا، ومنصة لينكدإن، بالإضافة إلى منصات إخبارية أخرى مثل بلومبرغ.وتدعم تلك الميزة في الوقت الحالي الترجمة من الإسبانية إلى الإنجليزية، ومن الإنجليزية إلى الألمانية والهندية والإيطالية والإسبانية، مع خطط لإضافة المزيد من اللغات في التحديثات المستقبلية.