Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جديد "مايكروسوفت".. ميزة مهمة جداً لمقاطع الفيديو!

Lebanon 24
22-05-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1202910-638520146277890647.jpg
Doc-P-1202910-638520146277890647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شركة مايكروسوفت عن إتاحة ميزة الترجمة الفورية لمقاطع الفيديو ودبلجتها ضمن متصفحها للإنترنت إيدج، استناداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تجاوز حاجز اللغة والاستمتاع بالمحتوى المتاح بلغات غير لغتهم الأصلية.
Advertisement

وستعمل هذه الميزة عبر مواقع متعددة لتقديم الدبلجة الصوتية أو الترجمة النصية في الوقت الفعلي.

وستكون الدبلجة والترجمة النصية الفورية متاحة على منصات مشاركة الفيديو المختلفة، ومنها يوتيوب، ومنصة البرامج التدريبية كورسيرا، ومنصة لينكدإن، بالإضافة إلى منصات إخبارية أخرى مثل بلومبرغ.

وتدعم تلك الميزة في الوقت الحالي الترجمة من الإسبانية إلى الإنجليزية، ومن الإنجليزية إلى الألمانية والهندية والإيطالية والإسبانية، مع خطط لإضافة المزيد من اللغات في التحديثات المستقبلية. (24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2024-05-22
09:30 | 2024-05-22
08:00 | 2024-05-22
05:10 | 2024-05-22
02:20 | 2024-05-22
23:00 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24