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تكنولوجيا وعلوم

لمُستخدمي "تروكولر"..هذا الخبر يهمّكم

Lebanon 24
22-05-2024 | 23:00
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أعلنت خدمة معرفة المتصل تروكولر شراكة مع مايكروسوفت للاستفادة من تقنية الصوت الشخصي الجديدة من Azure AI Speech.

وبدأ الذكاء الاصطناعي باستبدال وظائف وكلاء الصوت، وتستكشف الشركات الآن طرقًا لاستبدال النماذج الصوتية الحالية المولدة حاسوبيًا بنسخ اصطناعية من الأصوات البشرية.
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وأوضحت تروكولر أنها تسمح الآن للعملاء باستخدام مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي للرد على المكالمات الهاتفية بصوتهم.

وتأتي التجربة الجديدة عبر شراكة مع مايكروسوفت تسمح للشركة السويدية باستخدام تقنية الصوت الشخصي لعملاقة البرمجيات التي قدمتها في شهر نوفمبر بصفتها جزءًا من Azure AI Speech.

وباستخدام الصوت الشخصي من مايكروسوفت، يصبح بإمكان مساعد تروكولر المتوفر للمستخدمين الذين يدفعون تكرار أصوات المستخدمين من أجل الترحيب بالمتصلين والرد عليهم.

ويوفر مساعد تروكولر العديد من الخيارات الصوتية المعدة سابقًا التي تساعد في الرد على المكالمات الهاتفية أو فحص المكالمات غير المعروفة أو تلقي الرسائل أو الرد نيابة عنك أو حتى تسجيل المكالمة لمشاهدتها لاحقاً.

ويحتاج مستخدمو تروكولر إلى تسجيل نص مدته بضع ثوانٍ بصوتهم من أجل إنشاء نسخة رقمية بعد إعطاء موافقتهم. ويتيح ذلك للمساعد بدء الرد على المكالمات بالنسخة الرقمية من صوتك.

ويوفر مساعد تروكولر خياراً لتحرير قالب الترحيب التمهيدي للمتصلين، مع أن الخدمة أكدت أنها قيدت قالب الترحيب إذا كنت تستخدم صوتك الشخصي بدلًا من الصوت الذي يصدره النظام.

ولجأت الخدمة إلى هذا الأمر من أن توضيح أن المتصلين يسمعون نسخة رقمية من صوت المستخدم.

ويمكن تخصيص استجابات المتابعة بناءً على تفضيلات المستخدم. وتضيف ميزة الصوت الشخصي في Azure AI Speech علامات مائية إلى المخرجات الكلامية المولدة للسماح لأداة الكشف بتعرف الصوت الاصطناعي.

وقالت تروكولر: "نعتقد أن ميزة الصوت الشخصي قد تحدث ثورة في طريقة إدارة المكالمات مع تعزيز التجربة الشاملة لمساعد تروكولر. نتطلع إلى مواصلة استكشاف إمكانات التقنيات الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مايكروسوفت وتقديم حلول مبتكرة إضافية لمستخدمينا".

وتطرح الخدمة ميزة الصوت الشخصي في مساعد تروكولر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بدءًا من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب إفريقيا والهند والسويد وتشيلي. (aitnews)
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