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تكنولوجيا وعلوم
ناسا تؤجل مجددا إطلاق أول رحلة مأهولة لكبسولة ستارلاينر.. والسبب؟
Lebanon 24
23-05-2024
|
00:08
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أجلت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، وشركة بوينغ إطلاق كبسولة طاقم ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ مرة أخرى، أمس الأربعاء، ولأجل غير محدد بدقة قائلة "لا يزال هناك عمل".
ويأتي هذا التحديث بعد عدة تأخيرات سابقة هذا الشهر، وبعد أسبوع من إبلاغ فرق مهمة ستارلاينر عن تسرب صغير للهيليوم في وحدة الخدمة بالمركبة الفضائية.
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وتعمل فرق ناسا الآن على توفير فرصة الإطلاق في الساعة 12:25 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، السبت 1 حزيران مع فرص إضافية يوم الأحد 2 حزيران والأربعاء 5 والخميس 6 حزيران.
وبحسب ناسا، تتبع الخبراء التسرب إلى جزء على محرك دفع واحد لنظام التحكم في التفاعل، حيث يستخدم الهيليوم للسماح للدفعات بإطلاق النار.
وقالت ناسا في بيانها: "لقد عقد الفريق اجتماعات لمدة يومين متتاليين، لتقييم الرحلة وأداء النظام والتكرار.. لا يزال هناك عمل أمامنا، ولا تزال فرصة الإطلاق المحتملة التالية قيد المناقشة."
وقبل أيام فقط، أعلنت وكالة ناسا أن الفرق تهدف إلى الإطلاق في موعد لا يتجاوز 25 أيار، قائلة إن الوقت الإضافي قبل الإطلاق سيمنح المتخصصين مزيدًا من الوقت لتقييم المشكلة.
وبعيدا عن تسرب الهيليوم، كانت هناك مشكلة فنية تتعلق بالصاروخ الذي سيحمل الكبسولة وهو ما أدى إلى تأخير سابق.
ويتأخر البرنامج عدة سنوات عن الموعد المحدد ويتجاوز الميزانية المخصصة له بأكثر من 1.5 مليار دولار. (الحرة)
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