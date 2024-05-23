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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تبدأ إتاحة مزايا تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي للجميع

Lebanon 24
23-05-2024 | 12:35
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بدأت غوغل إتاحة مزايا تحرير الصور استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي في المزيد من الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد بعد أن كانت حصرية فقط في هواتف بكسل 8 التي أطلقتها الشركة العام الماضي.

 وكانت جوجل قد أعلنت سابقًا عزمها طرح تلك المزايا للمزيد من الأجهزة العاملة بنظام الأندرويد بالإضافة إلى هواتف آيفون وأجهزة آيباد دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى إضافية بشأن الأجهزة التي ستحصل عليها على وجه التحديد أو المدة التي سوف تستغرقها الشركة في إتاحة تلك المزايا.

 وتتيح غوغل تلك المزايا أيضًا ضمن اشتراك Google One، وسوف يتمكن المستخدمون من الوصول إليها مجانًا وفق قيود محددة، إذ تتيح الشركة تحرير 10 صور فقط شهريًا باستخدام “محرر الصور السحري Magic Editor” على نحو مجاني، وبعد ذلك يتعين على المستخدمين الاشتراك في حزمة Google One Premium، لاستخدام تلك المزايا دون قيود.

 ويتيح “محرر الصور السحري” للمستخدمين إمكانية حذف أجزاء من الصورة، وتغيير حجم الصور بسهولة، بالإضافة إلى تحرير مقاطع الفيديو وتحسينها اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، مع مجموعة أدوات أخرى مثل “الممحاة السحرية” لإزالة الأشخاص أو العناصر غير المرغوب فيها من الصور، و”إزالة التشويش” لتحسين الصور غير الواضحة، وخيارات أخرى لتحسين الألوان وشكل السحاب وطمس الخلفية وتعديل الإضاءة.

 ويُنصح بتحميل تطبيق غوغل للصور Google Photos أو تحديثه إلى آخر إصدار متاح، من أجل التحقق من توفر تلك المزايا الجديدة. (ait news)

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