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تكنولوجيا وعلوم

باشتراك شهري.. "أمازون" تعتزم إطلاق نسخة محسنة من "أليكسا"

Lebanon 24
23-05-2024 | 23:00
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تعتزم شركة أمازون إطلاق نسخة محسنة من مساعدها الصوتي “أليكسا” قريبًا اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، وستكون تلك النسخة متاحة للمستخدمين مقابل اشتراك شهري منفصل.

 وتأكيدًا للشائعات والتقارير السابقة، أفادت شبكة CNBC الإخبارية في تقرير أخير بأن أمازون تخطط “لإعادة تصميم أليكسا على نحو شامل بناءً على نموذجها اللغوي الكبير الذي تطلق عليه اسم “تايتان Titan”.

 وأشارت أمازون حديثًا في خطابها الموجه إلى المساهمين إلى أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لبناء “نسخة أكثر ذكاءً وقدرةً” من مساعدها الصوتي الحالي.

 ويؤكد تقرير CNBC أن النسخة القادمة المحسنة بالذكاء الاصطناعي من أليكسا لن تكون مجانية، وهو أمر متوقع.

 وتخطط أمازون لفرض رسوم اشتراك شهرية للوصول إلى مساعد أليكسا الجديد، وستكون هذه الرسوم الإضافية منفصلة عن اشتراك أمازون برايم.

 ويعني هذا أن العملاء الذين يدفعون مقابل الاشتراك السنوي في أمازون، سيُطلب منهم دفع اشتراك منفصل تمامًا للوصول إلى النسخة المحسنة من أليكسا.

 وبحسب التقرير، تُقدر تكلفة تشغيل المساعد الصوتي الجديد المعتمد على الذكاء الاصطناعي من أمازون بنحو سِنتين لكل استفسار، مما يدفع الشركة إلى التفكير في طرح اشتراك شهري قدره 20 دولارًا.

ومن الجدير بالذكر، أن السعر النهائي لم يُحدد بعدُ، لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن الاشتراك “يجب” أن يكون أقل من 10 دولارات شهريًا.

 ومن جهة أخرى، تقدم شركات OpenAI وجوجل ومايكروسوفت خدمات الذكاء الاصطناعي للأفراد باشتراكات شهرية قدرها 20 دولارًا مع مزايا إضافية لا تتوفر في الخدمات المجانية. ومع ذلك، لا تقدم أي من تلك الشركات خدمات الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة الصوتية المنزلية حتى الآن.

 وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن موظفي أمازون كانوا قلقين بشأن خطط الاشتراكات الشهرية في الإصدار القادم من أليكسا؛ لأن المساعد الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي كان يعاني مشكلات في الإجابات الطويلة، ويقدم معلومات غير دقيقة أحيانًا. (ait news)

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