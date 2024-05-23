Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

واتساب تختبر إنشاء الصور الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
23-05-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1203321-638520954498159719.jpg
Doc-P-1203321-638520954498159719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يستمر مطوري تطبيق WhatsApp في إختبار المميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الإصطناعي التوليدي، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على أن التطبيق قد يقدم قريباً للمستخدمين ميزة إنشاء صورة الملف الشخصي بتقنية الذكاء الإصطناعي.

 إتسعت رقعة الذكاء الإصطناعي التوليدي في الكثير من الأجهزة والبرامج والتطبيقات خلال الفترة الأخيرة، وتحرص شركة Meta على دفع تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي في خدمات ومنتجات الشركة وأيضاً التطبيقات المقدمة من الشركة.

 ويعد تطبيق الواتس اب أحد تطبيقات التواصل التي تحظى بإهتمام كبير من شركة Meta، حيث سجل التطبيق الكثير من التطورات في الفترة الأخيرة من خلال مجموعة من المميزات التي تتضمن إمكانية إظهار الصور ومقاطع الفيديو في الرسائل المثبتة، وإختيار لمسح الرسائل الغير مقروءة من بين مميزات أخرى.

إلا أن تطوير مميزات الذكاء الإصطناعي التوليدي تحظى بتركيز خاص من الشركة، حيث تعمل Meta على تطوير ميزة جديدة تدعم المستخدمين بإنشاء صور الملف الشخصي بإستخدام الذكاء الإصطناعي.

 ولقد جاءت هذه التفاصيل في تقرير نشر من “WABetaInfo” والذي أشير فيه إلى أن هذه الميزة مازالت تحت التطوير الآن، لذا لم يتم إدراجها في إصدار تجريبي من تطبيق الواتس اب حتى الآن.

من جانب أخر شارك مصدر التسريبات لقطة للشاشة تظهر كيفية عمل ميزة إنشاء صورة الملف بتقنية الذكاء الإصطناعي، والتي ترتكز على الوصف النصي الذي يتم إدخاله من المستخدم. (نبض)

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:35 | 2024-05-23
09:21 | 2024-05-23
06:57 | 2024-05-23
05:35 | 2024-05-23
04:38 | 2024-05-23
03:52 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24