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تكنولوجيا وعلوم

جديد "غوغل شات".. إرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة إلى مساحة دردشة "غوغل"

Lebanon 24
24-05-2024 | 01:45
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يُعقد مؤتمر Cloud Next السنوي لشركة Google حاليًا، ويأتي معه العديد من الإعلانات الرائعة المتعلقة بمنتجات مثل Gemini (التي شهدت للتو إطلاق ملحق YouTube Music الخاص بها أخيرًا ). فيما يتعلق بـ Google Chat، أعلنت الشركة أنها تطرح ميزة جديدة للسماح للمشاركين في مساحة الدردشة بإرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة إلى تلك المساحة. فبمجرد أن يقوم مدير المساحة بإنشاء عنوان بريد إلكتروني لمساحة ما، يمكن لأي مستخدم إرسال بريد إلكتروني إليه أو إعادة توجيهه. سيظهر هذا البريد الإلكتروني كبطاقة Gmail قابلة للنقر عليها.
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لا يعد هذا تغييرًا كبيرًا، ولكن بالنسبة لبعض الأنشطة التجارية التي تعتمد بشكل متساوٍ على التواصل عبر البريد الإلكتروني ودردشة Google، سيكون ذلك مفيدًا.
 
وتعتبر رسائل البريد الإلكتروني، بحكم تصميمها، شكلاً أقدم من أشكال التواصل وأكثر رسمية من محادثات مساحة العمل.
 
كما يمكن أن يكون إيجاد التوازن بين الاثنين مفيدًا لزيادة الكفاءة والتعاون لبعض الشركات. (android police)

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