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تكنولوجيا وعلوم

شرائح بدقة 2 نانومتر فقط.. هذا ما سيتضمنه هاتف "سامسونغ" الجديد

Lebanon 24
24-05-2024 | 02:30
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بدأت سامسونغ العمل على تطوير عقدة تصنيع الشرائح الجديدة بدقة 2 نانومتر، والتي تقدم للمرة الأولى في رقاقة Exynos 2600.

وتستعد شركة سامسونغ لبدء الإنتاج الضخم لشرائح الشركة الجديدة المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر والتي تقدم في رقاقة Exynos 2500 وتدعم الجيل القادم من سلسلة هواتف Galaxy S25، أو رقاقة Exynos W1000 التي تدعم سلسلة Galaxy Watch7 الذكية المقرر إطلاقها قريباً.
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وكشف تقرير نشر عبر "ETNews" عن عملية التصنيع التي تدعم رقاقة Exynos 2600، حيث تنطلق الرقاقة بدقة تصنيع 2 نانومتر، ولقد بدأت سامسونغ على تطوير عقدة التصنيع الجديدة بالفعل وفقاً للتفاصيل التي جاءت في هذا التقرير.

ومن المتوقع أن تقدم شرائح Exynos 2600 المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر للمرة الأولى في سلسلة هواتف Galaxy S26. (أخبار التقنية)

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