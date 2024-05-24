بالفيديو... حادث لسيارة "تسلا" في وضع القيادة الذاتية

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يبدو أن سيارة تسلا في وضع القيادة الذاتية الكاملة فشلت في اكتشاف قطار متحرك وتوقفت من تلقاء نفسها، مما أدى إلى حادث تم تصويره في مقطع فيديو شوهد ملايين المرات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.فقد أظهر الفيديو سيارة تتجه بسرعة نحو معبر للسكك الحديدية باتجاه قطار متحرك قبل أن تنحرف فجأة إلى اليمين، وتصطدم بذراع معبر السكة الحديد وتنزلق عن الطريق، بحسب موقع "nbcnews".ووفقا لمقطع فيديو من السيارة وتقرير الشرطة، كانت الظروف ضبابية، لكن المقطع الخاص بكاميرات السيارة يُظهر أنه يمكن رؤية العربات المتحركة والأضواء الحمراء الوامضة لإشارة عبور القطار قبل خمس ثوانٍ على الأقل من وقوع الحادث.وأدى الحادث إلى أضرار جسيمة في الجانب الأيمن الأمامي من السيارة، حيث تظهر الصور التي التقطها مالكها جسم السيارة المشوه والعجلة الأمامية اليمنى ملتوية بزاوية حادة.من جانبه كشف مالك السيارة أن تسلا فشلت في إبطاء سرعتها عندما اقتربت من القطار، وأنه ضغط على المكابح وتولى توجيه السيارة يدويا، وأخرجها عن الطريق لتجنب القطار.هذا الحادث أعاد إلى الأذهان الجدل الحاصل بشأن معايير السلامة في تسلا، خصوصا في ما يتعلق بوضع القيادة الذاتية الكاملة، والذي غالباً ما يتم اختصاره إلى FSD، وهو خيار مساعدة السائق المتميز من تسلا، الذي روج له الرئيس التنفيذي إيلون موسك باعتبارها جزءاً مهماً من مستقبل الشركة. (العربية)