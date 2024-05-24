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تكنولوجيا وعلوم

أنحف "لاب توب" في العالم... هذه مميزاته

Lebanon 24
24-05-2024 | 15:51
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أطلقت شركة "إتش بي" اللاب توب OmniBook X الجديد، الذي يعد أنحف "لاب توب" في العالم، إذ يبلغ سُمكه 14.22 ملم، بينما يبلغ وزنه 1.34 كغم.

وأوضحت الشركة الأميركية أن OmniBook X الجديد يعد أيضا أول لاب توب من إنتاجها يدعم برنامج الذكاء الاصطناعي Copilot+ من مايكروسوفت.
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ويأتي اللاب توب بشاشة IPS قياس 14 بوصة وبدقة وضوح 2240 × 1400 بيكسل، بينما تبلغ شدة السطوع 300 نيت.
 
 
ويعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon X Elite X1E-78-100 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 16 إلى 32 غيغابايت، مع قرص SSD بسعة 512 إلى 2 تيرابايت.
وتم تجهيز اللاب توب ببطارية سعة 59 وات/ساعة، والتي تصل فترة تشغيلها إلى 26 ساعة.

ويتم شحن البطارية عبر منفذ USB-C بقدرة حتى 65 وات.
ويشتمل اللاب توب على كاميرا ويب بدقة 5 ميغابيكسل، ومنفذي USB-C ومنفذ USB-A.
المصدر: AE 24
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