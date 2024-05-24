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تكنولوجيا وعلوم

أول شاشة ألعاب بتقنية W-OLED في العالم.. دقة أعلى وتباين أفضل

Lebanon 24
24-05-2024 | 23:00
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أطلقت شركة "آسوس" التايوانية شاشة الألعاب ROG Strix OLED XG27AQDMG الجديدة، التي تعتبر أول شاشة ألعاب بتقنية W-OLED في العالم.

وقالت الشركة إنها اعتمدت في شاشة الألعاب الجديدة على لوحة خاصة من شركة "إل جي"، والتي تجمع بين تقنية W-OLED والسطح اللامع.
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وتعمل طبقة الاستقطاب الموجودة فوق اللوحة على عرض اللون الأسود بشكل أعمق خلال النهار مقارنة بشاشات QD-OLED، حيث ينعكس ضوء محيطي أقل ويحقق السطح اللامع للشاشة دقة صورة أعلى وتبايناً أفضل من اللوحات المطفأة أو شبه المطفأة في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة.
 
وتزخر الشاشة بلوحة OLED قياس 26.5 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2560× 1440 بيكسل وبمعدل تحديث صورة 240 هرتز مع دعم تقنية AMD FreeSync Premium ونفيديا G-Sync.
 
 
وتروج الشركة لشاشة الألعاب الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 99% ونطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 135%.

وعلى غرار شاشات ROG Strix تعتمد شركة آسوس على حامل مدمج مع حامل للهاتف الذكي وإضاءة RGB على الجانب الخلفي.
 
 
وأكدت شركة آسوس على دعم مركز DisplayWidget، والذي يتيح إمكانية تعديل الإعدادات على سطح المكتب بدلاً من قائمة On-Screen.
 
وتزخر شاشة الألعاب الجديدة باثنين من منافذ HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومحور USB يضم منفذين.
المصدر: ae24
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