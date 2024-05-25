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تكنولوجيا وعلوم

بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2024 | 01:00
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قامت شركة Oppo بالترويج لهاتفها الجديد الذي جهّزته بتقنيات وكاميرات تنافس تلك الموجودة في أفضل الهواتف حاليا.

وأشار الخبراء في Oppo إلى أن الهاتف يمكنه توثيق صور وفيديوهات بدقة عالية بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على قدرات تقريب بصري قوية، وجاءت بثلاث عدسات بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، كما أن كاميرته الأمامية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، ويمكنها توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.
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وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (161.4/74.8/7.6) ملم، وزنه 183 غ، وجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 1200 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

,يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات ColorOS 14.1، ومعالج +Mediatek Dimensity 9200 المتطور، ومعالج رسوميات Immortalis-G715 MC11، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايات، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وزوّدته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم)




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