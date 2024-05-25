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تكنولوجيا وعلوم

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2024 | 03:00
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أعلنت شركة مايكروسوفت خلال مؤتمر Build للمطورين عن عدد من الميزات والبرمجيات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي طورتها لمتصفح  Edge  الشهير.

وأشارت مايكروسوفت خلال المؤتمر إلى أن متصفح Edge سيحصل على ميزات جديدة، من بينها ميزة ستعمل بالذكاء الاصطناعي، وستوفر للمستخدم إمكانية ترجمة الفيديوهات والنصوص بشكل مباشر.
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وتبعا لمايكروسوفت فإن الميزة المذكورة ستوفر للمستخدمين خدمات الدبلجة الصوتية أو الترجمة المكتوبة مع المحتوى الذي يعرض عبر العديد من منصات الإنترنت، مثل YouTube وLinkedIn وCoursera وCNBC وBloomberg.

وتدعم الميزة حاليا إمكانية الترجمة من الإسبانية إلى الإنكليزية، وإمكانية الترجمة من الإنكليزية إلى اللغات الإسبانية والروسية والألمانية والهندية والإيطالية، ومن المفترض أن تتوسع قدراتها لتشمل لغات أخرى.

وأشارت مايكروسوفت أيضا إلى أنها تعمل على تطوير إصدارات من متصفح Edge مخصصة للشركات، ستوفر حماية عالية لبيانات الحواسب وبيانات استخدام الإنترنت.(روسيا اليوم)


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