Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تسريبات جديدة مُثيرة للاهتمام.. هذا ما سيتميز به "آيفون 16 برو ماكس"

Lebanon 24
25-05-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1203825-638522052531679428.png
Doc-P-1203825-638522052531679428.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت شركة "أبل" الأميركية منذ عام 2007، أكثر من 15 صنفا في جيل هواتف "آيفون"، فيما تستعد لإزاحة الستار عن جهازها الجديد "آيفون 16" في أيلول المقبل.

وقال موقع "كريتيف بلوك" إن التسريبات الجديدة تشير إلى أن البطارية والكاميرا في الهاتف الجديد ستخضعان لـ"تغيير شامل".
Advertisement

وأضاف المصدر أن التقارير المنتشرة تكشف أن "iPhone 16 Pro Max" سيحتوي على مستشعر كاميرا رئيسي أكبر، بينما سيتضمن طراز "iPhone 16 Pro" كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 48 ميغابكسل لأول مرة.

وتابع: "هذا وسيكون مستشعر -برو ماكس- معتمدا على مستشعر Sony IMX903 متقدم بدقة 48 ميغابكسل".

كما أبرز الموقع أن إحدى التسريبات المنتشرة تفيد بأن كاميرات آيفون 16 ستأتي بتصميم جديد مع عدسات مكدسة بشكل عمودي، مما سيؤدي إلى تعزيز قدرات "تسجيل الفيديو المكاني".

وفي الوقت نفسه، يشاع كذلك أن آيفون 16 برو ماكس سيتميز بتقريب تليفوتوغرافي "فائق"، حيث سيزيد الطول البؤري للعدسة من 77 ملم إلى 300 ملم. وأوضح المصدر: "يمكن أن تكون قدرات التقريب الكبيرة بمثابة نعمة للمصورين المبدعين".(سكاي نيوز)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:00 | 2024-05-25
01:00 | 2024-05-25
23:00 | 2024-05-24
15:51 | 2024-05-24
09:48 | 2024-05-24
09:00 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24