مؤتمر تكنولوجي مهم في دولة عربية.. إكتشفوا تفاصيله

يستضيف مركز "أدنيك" في أبوظبي منتدى (XPANSE)، الحدث الأول من نوعه في العالم الذي يركز في التقنيات السريعة التطور، في الفترة من 20 إلى 22 من شرين الثاني المقبل، بمشاركة 3000 شخص من رواد التكنولوجيا، وقادة القطاعات، والمسؤولين التنفيذيين، والوزراء والعلماء، وأبرز المفكرين في العالم.

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ويقدم منتدى XPANSE، وهو من إبداع منظمي فعالية (PUZZLE X Barcelona) الشهيرة، نموذجاً مبتكراً لعقد الفعاليات يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية، وهي:



منتدى عالمي المستوى للقيادة الفكرية: ويقدم منتدى XPANSE، وهو من إبداع منظمي فعالية (PUZZLE X Barcelona) الشهيرة، نموذجاً مبتكراً لعقد الفعاليات يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية، وهي:

يضم نخبة من المتحدثين البارزين لمناقشة أحدث التطورات في مجال التقنيات السريعة التطور.



أجندة تجريبية غامرة:

تقدم تجربة تفاعلية فريدة من خلال مزيج مذهل ثلاثي الأبعاد من الألوان والتراكيب وإبداعات الوسائط المتعددة.



محرك لبناء المنظومات:

يعمل على مدار 365 يومًا لتعزيز الابتكارات والشراكات العالمية والاستثمارات في مجالات التكنولوجيا السريعة التطور والعلوم العميقة.



مناقشة تقنيات المستقبل:

يركز منتدى (XPANSE 2024) في مناقشة أبرز التقنيات السريعة التطور، التي تشمل:



- الذكاء الحيوي التركيبي.

- الحوسبة العصبية.

- الذكاء الاصطناعي الكمي والتشفير.

- المواد الثنائية الأبعاد والجيل التالي من المواد.

- روبوتات Xenobots.

- الذكاء الاصطناعي العام.

- واجهات الدماغ-الآلة، وعلم الجينوم.

ويتولى مركز الأبحاث العالمي المتخصص في التكنولوجيا (MATTER)، الذي يضم 30 فرعاً دوليا ومبدعي (PUZZLE X)، تقديم XPANSE في المنطقة.



ويُعدّ منتدى XPANSE مبادرة إستراتيجية تهدف إلى:



- صنع نمو متعدد التخصصات وفرص أعمال عبر مجموعة التقنيات السريعة التطور للمنطقة والعالم.

- تعزيز مكانة أبوظبي كحاضنة للإبداع والابتكار، وعاصمة لصناعة سياحة الأعمال في المنطقة.

- دعم تطوير الأفكار والحلول المتميزة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. (24)