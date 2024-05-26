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تكنولوجيا وعلوم
لصنّاع المحتوى.. خبر هام من "تيك توك"
Lebanon 24
26-05-2024
|
00:18
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أطلقت تيك توك منصتها الجديدة TikTok Studio التي تمكن صناع المحتوى من إدارة حساباتهم بطريقة سهلة بفضل مجموعة من الأدوات والمزايا الجديدة، وهي تحل محل منصة TikTok Creator Center السابقة.
وتتيح منصة TikTok Studio لصناع المحتوى والمؤثرين تحرير مقاطع الفيديو ورفعها بسهولة إلى حساباتهم، مع واجهة سهلة الاستخدام مزودة بأدوات مجانية يمكن الاستفادة منها مثل الترجمة التلقائية ومحرر الصور والقص التلقائي وغيرها، كما تتيح المنصة مراجعة المحتوى وإدارته بما يتماشى مع سياسة تيك توك.
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وتوفر منصة TikTok Studio أيضًا عرض البيانات التحليلية الخاصة بالمحتوى الموجود في الحسابات، لتمكين صناع المحتوى من معرفة أداء المنشورات المختلفة، واستخدام تلك البيانات في التخطيط للمحتوى القادم.
وتتوفر المنصة لصناع المحتوى الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما أكثر، ويمكن الوصول إليها عبر متصفح الويب الآن من خلال الحاسوب عبر الرابط المخصص، كما تتوفر المنصة في تطبيق تجريبي للأجهزة العاملة بنظام الأندرويد، ومن المقرر أيضًا طرح تطبيق مماثل لهواتف آيفون وأجهزة آيباد خلال الأسابيع القادمة. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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