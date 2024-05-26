قُدرات هائلة وغير طبيعية.. كيف تفوق نموذج GPT-4o على نموذج GPT-4؟

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حصل روبوت (ChatGPT) على ترقية هائلة مع إطلاق نموذج (GPT-4o) الجديد، الذي يجعل طريقة التفاعل بين الإنسان والحاسوب أكثر طبيعة بفضل قدراته المتطورة في التعامل مع النصوص المكتوبة والأوامر الصوتية والصور ومقاطع الفيديو، وكذلك فهم وإدراك ما تراه كاميرا الهواتف الذكية مباشرة، مثل: نبرة الأصوات، وتحليل ملامح الوجوه وفهم المشاعر من خلالها.يشكل نموذج (GPT-4o) خطوة مهمة نحو تعزيز إمكانية الوصول إلى القدرات المتطورة للذكاء الاصطناعي التوليدي خاصة بالنسبة للمستخدمين العاديين. ففي السابق، كان الوصول إلى GPT-4 الأكثر ذكاءً مقيدًا بالاشتراك في إصدار (ChatGPT Plus) بمبلغ قدره 20 دولارًا شهريًا. أما الآن، بفضل التحسينات في كفاءة المعالجة، تُتيح OpenAI استخدام GPT-4o مجانًا لجميع المستخدمين.وبالإضافة إلى التحديثات الأصلية التي يقدمها نموذج (GPT-4o)، أعلنت الشركة إتاحة عدد كبير من المزايا لجميع المستخدمين مجانًا، ومنها:-تصفح الويب عبر ChatGPT مجانًا.-تحليل البيانات (Data Analysis)، بالإضافة إلى إنشاء رسوم بيانية (Charts).-التعامل مع الصور.-رفع الملفات والبدء بعمليات التلخيص، والكتابة والتحليل.-الوصول إلى متجر الروبوتات البرمجية (GPTs Store)، وهي مزية كانت متاحة سابقًا لمستخدمي الإصدار المدفوع (ChatGPT Plus) فقط.يحتوي نموذج (GPT-4) على وضع صوتي، ولكنه محدود للغاية. حيث يستطيع فقط الاستجابة لاستفسار واحد في كل مرة، مما يجعله يشبه المساعِدات الصوتية، مثل: أليكسا من أمازون. لكن مع GPT-4o، تغيرت الأمور بطريقة جذرية، حيث أصبح لديه القدرة على تغيير نبرة صوته ليتناسب مع القصة، وإضافة لمسات درامية، وحتى إنهاء القصة بأغنية لإسعاد المستمعين.ولكن أهم ما يميز GPT-4o هو قدرته على الاحتفاظ بالموضوع الرئيسي للمحادثة أثناء التفاعل مع المُستخدم، وهو ما لا تستطيع أفضل المساعدات الذكية حاليًا القيام به.بعد العرض المذهل لقدرات الصوت، عُرضت إمكانيات نموذج (GPT-4o) في مجال الرؤية، التي فاقت التوقعات، إذ تمكن النموذج من حل معادلة خطية مكتوبة على ورقة، وذلك من خلال التقاط صورة لها بكاميرا الهاتف لحظيًا، والأهم من ذلك أنه تمكن من تقديم المساعدة للمستخدم دون الإفصاح عن الإجابة مباشرة، كما طلب منه المستخدم، مما يُعزز ذكاءه وتفاعله.يُظهر نموذج (GPT-4) بعض التأخير في معالجة المطالبات المعقدة، مع سرعته المُذهلة. لكن مع نموذج GPT-4o، ستجد تحسنًا هائلًا في السرعة، إذ يمكنه توليد إجابته النصية المكونة من 488 كلمة في أقل من 12 ثانية، في حين تتطلب استجابة مماثلة من (GPT-4) ما يقرب من دقيقة.كما يتميز نموذج GPT-4o الجديد بسرعة استجابة استثنائية، إذ يمكنه الاستجابة للمدخلات الصوتية بمتوسط قدره 320 ميلّي/ الثانية، وهو ما يُقارب زمن استجابة الإنسان في المحادثة. في حين يستغرق (GPT-4) في المتوسط 5.4 ثانية. (البوابة العربية للأخبار التقنية)