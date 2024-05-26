غوغل تقود معركة جديدة لرفع المنافسة مع مايكروسوفت

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ذكرت وكالة رويترز أن استحواذ غوغل المحتمل على HubSpot، وهي شركة تصنيع برامج تسويق أميركية تبلغ قيمتها السوقية نحو 31 مليار دولار، من شأنه أن يعزز قدرتها على منافسة مايكروسوفت في تقديم التطبيقات المستندة إلى السحابة للشركات.وتستكشف عملاقة البحث عرضًا لشراء HubSpot، في صفقة تعد الكبرى للشركة التي توسع منتجاتها وتطبيقاتها التي تخدم الشركات.وتتحدى غوغل هيمنة منصة مايكروسوفت أوفيس من خلال عروض التعاون في Workspace.ومن شأن صفقة HubSpot أن تجعل غوغل منافسًا في ما يسمى بقطاع إدارة علاقات العملاء، وهو القطاع الذي تلبي مايكروسوفت احتياجاته من خلال منتجات Dynamics 365.ويبدو أن غوغل لديها تطلعات لمحاولة الحصول على حصة سوقية من مايكروسوفت في مجموعة الإنتاجية، ويمكنها استخدام HubSpot لجمع التطبيقات معًا للعملاء. (البوابة العربية للأخبار التقنية)