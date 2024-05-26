آبل تحل مشكلة ظهور الصور المحذوفة في هواتف آيفون

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يشكو عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية آيفون والحاسوب اللوحي آيباد التي تنتجها شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل من عودة الصور التي يحذفونها من هذه الأجهزة إليها مرة أخرى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.واستجابة لشكاوى المستخدمين طرحت آبل تحديثا لنظام التشغيل "آي أو إس 17.5" لحل هذه المشكلة.وأشار عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنهم يحذفون الصور التي تحمل ذكريات سلبية، ولا يريدون عودتها إلى أجهزتهم، لكنها تعود بشكل سيئ أيضا.وقالت آبل عند الإعلان عن التحديث "آي أو إس 17.5" إن "هذا التحديث يوفر إصلاحات مهمة للأخطاء، ويعالج مشكلة نادرة وهي إمكانية ظهور الصور التي تعرضت للتلف في قاعدة البيانات مرة أخرى في مكتبة الصور حتى بعد حذفها".وما زال من غير الواضح ما إذا كان هذا التحديث سيمنع فقط الصور المحذوفة من الظهور أو أنه يجب حذف هذه الصور بصورة دائمة. (الجزيرة)