المنافسة بين "هواوي" و "إنفيديا" ترتدّ على الأسعار

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بدأت شريحة الذكاء الاصطناعي المتقدمة من إنفيديا المطورة للسوق الصينية بداية ضعيفة، إذ أجبرتها وفرة العرض على تسعيرها بسعر أقل من شريحة منافسة من شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز.ويسلط انخفاض الأسعار الضوء على التحديات التي تواجهها أعمال الشركة الأمريكية في الصين وسط العقوبات الأمريكية على صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي والمنافسة المتزايدة، مما يلقي بظلاله على مستقبلها في سوق ساهم بمقدار 17 في المئة في إيراداتها للعام المالي 2024.وتهيمن إنفيديا على سوق رقاقات الذكاء الاصطناعي، وطرحت ثلاث شرائح مصممة للصين في أواخر العام الماضي بعد أن منعتها العقوبات الأمريكية تصدير أشباه الموصلات المتقدمة.ومن بين تلك الرقاقات، تعد H20 بمنزلة الرقاقة الهامة لأنها أقوى منتج من إنفيديا تبيعه في الصين، مع أن مصادر سلسلة التوريد قالت لوكالة رويترز إن هناك وفرة في المعروض من الرقاقات في السوق، مما يشير إلى ضعف الطلب. (البوابة العربية للأخبار التقنية)