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تكنولوجيا وعلوم

بالفيديو.. HP تعلن عن أحدث حاسوب محمول

Lebanon 24
26-05-2024 | 08:00
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كشفت HP عن حاسبها الجديد الذي حصل على تصميم أنيق وتقنيات تمنحه أداء ممتازا.

ويأتي الحاسب بهيكل مصنوع من البلاستيك والألومنيوم المتين، وزنه 2 كلغ تقريبا، وجهّز بشاشات بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) أو (2560/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتز.
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وحصلت نماذجه على معالجات Intel Core Ultra (i5, i7, i9)، ومعالجات AMD Ryzen، ومعالجات رسوميات Nvidia RTX Ada، وذواكر وصول عشوائي من نوع DDR5 SO-DIMM تبدأ سعاتها من 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية SSD بسعات تصل إلى 2 غيغابايت. (روسيا اليوم)
 

المصدر: روسيا اليوم
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