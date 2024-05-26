بالفيديو.. HP تعلن عن أحدث حاسوب محمول

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كشفت HP عن حاسبها الجديد الذي حصل على تصميم أنيق وتقنيات تمنحه أداء ممتازا.ويأتي الحاسب بهيكل مصنوع من البلاستيك والألومنيوم المتين، وزنه 2 كلغ تقريبا، وجهّز بشاشات بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) أو (2560/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتز.وحصلت نماذجه على معالجات Intel Core Ultra (i5, i7, i9)، ومعالجات AMD Ryzen، ومعالجات رسوميات Nvidia RTX Ada، وذواكر وصول عشوائي من نوع DDR5 SO-DIMM تبدأ سعاتها من 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية SSD بسعات تصل إلى 2 غيغابايت. (روسيا اليوم)